Cela nous aidera à comparer les serveurs Demagog.cz, qui vérifie la véracité des déclarations de divers hommes politiques tchèques.

Un favori au passé obscur

Les sondages pré-électoraux ont jusqu’à présent favorisé le général à la retraite Petr Pavel. Selon le démagogue, il n’a commis aucun mensonge dans ses 12 déclarations, seules deux étaient trompeuses.

les serveurs il est considéré comme trompeur qu’entre 1988 et 1989, il a étudié le français à l’institut de langue de Brno et n’a ensuite suivi qu’un cours de renseignement professionnel de deux ans, déjà sous le nouveau régime. « Petr Pavel a vraiment étudié le français depuis septembre 1988, mais cela faisait partie du cours d’information. Il a commencé la préparation du renseignement suivant en septembre 1989, c’est-à-dire sous l’ancien régime », précise le démagogue.

Dans une justification détaillée, il approfondit le passé de Paul, documents dont le général autopublié site Internet sa campagne présidentielle. Il a collaboré avec le Parti communiste tchécoslovaque ici rubrique intitulé « Pour mon appartenance au Parti communiste ».

Selon une vérification détaillée du serveur Demagog, Pavel ne cache vraiment en aucune façon son histoire. Sa déclaration selon laquelle il a publiquement reconnu sa culpabilité est signalée ici comme une autre déclaration trompeuse. « J’ai dit que quand je regarde le monde aujourd’hui, je le vois comme une erreur. »

Comment déclaré Le démagogue Petr Pavel a qualifié son appartenance au Parti communiste d’erreur du passé, mais il refuse de noter négativement ses études en renseignement militaire. Et cela malgré le fait que cela se poursuivait encore sous le régime précédent.

Nerudová était confus à plusieurs endroits

Dire la vérité est bien pirenDanuše Nerudová, ancien président de l’Université Mendel. Demagog.cz vérifié 37 déclarations. 11 d’entre eux sont incorrects.

Début septembre, lors du super débat de Blesku, il a déclaré que 35 % des ménages en République tchèque sont incapables de gérer leur budget mensuel. Recherche À cette époque, le serveur iRozhlas.cz Vivre sans paiement a calculé la part des ménages dont les dépenses étaient supérieures à leurs revenus de 9 %.

Le chiffre qu’il donne est plus proche des 34% réels de ménages qui se retrouvent à zéro ou en dessous après le paiement de toutes les dépenses mensuelles. Cela signifie que 25 % des ménages sont à zéro, pas à un déficit.

L’une des autres grandes fausses affirmations de Danuš Nerudová est que le Conseil d’évaluation interne de l’Université Mendel compte sept membres. « Le Conseil d’évaluation interne de l’Université Mendel compte actuellement seize membres. Il en était de même lorsque Danuše Nerudová était recteur de cette université », écrit le Demagog.

En outre, le démagogue a souligné la fausseté de son affirmation selon laquelle les étudiants terminaient leurs études « quelques mois plus tôt ». Une inspection par le Bureau national d’accréditation de l’Université Mendel a montré que 14 des 41 étudiants inspectés avaient terminé leurs études de doctorat même un an ou demi plus tôt, comme indiqué serveurs de vérification des faits.

Selon Danuš Nerudová, 80 % des enfants de familles roms fréquentent des écoles spécialisées. L’enquête du ministère de l’Éducation et des Sports, à laquelle Demagog.cz fait référence, calcule le pourcentage de ces enfants à 12,6 % avec des troubles mentaux légers. Pour la plupart d’entre eux, l’enseignement se déroule dans des classes et des écoles spécialisées.

Même Babiš n’a pas été épargné de faire des déclarations trompeuses pendant la campagne

L’un des trois autres candidats favoris, Andrej Babiš, est surveillé depuis longtemps par le serveur. Le démagogue a évalué les déclarations d’hommes politiques expérimentés (par rapport à d’autres candidats de l’opposition) dans 979 cas. Au total, 510 étaient correctes, 163 étaient incorrectes, 175 n’ont pas pu être vérifiées et 131 étaient trompeuses.

La dernière fois qu’il n’a pas dit la vérité, c’est lorsqu’il a déclaré dans une interview à Hospodářské noviny le 4 janvier que son gouvernement avait réduit les impôts de 504 milliards de couronnes. En fait, ça se passe comme prévu enquête Démagogue environ 350 milliards.

Pendant la campagne présidentielle du démagogue évalué par une liste de questions Hospodářské noviny a fait un total de 16 de ses affirmations, dont 13 étaient vraies et seulement deux étaient fausses.

Le démagogue n’a pas eu le temps de vérifier plus profondément les candidats mineurs

Demagog.cz vérifie également d’autres candidats. Pavel Fischer, par exemple, dans les quatre examinés déclaration il n’a pas menti une seule fois, Marek Hilšer n’a pas dit la vérité des douze déclarations deux fois . En particulier, avec le sénateur Fischer, Demagog.cz a enquêté Conversation pour iDnes.cz depuis le 2 novembre de l’année dernière.

Candidat pour le mouvement Liberté et démocratie directe, Jaroslav Bašta a omis de dire la vérité sur neuf déclarations à trois reprises. Cependant, historien de profession, il a commis une erreur plus tôt lorsqu’il a déclaré en janvier dernier qu’Henry Kissinger parlait du fait qu’en politique étrangère, les Américains jouent au poker tandis que les Russes jouent aux échecs. Les hommes politiques et les politologues reconnus n’ont jamais utilisé ce titre.

Candidat pour Demagog.cz Karel il s’est demandé et Thomas Hiver non vérifié.

Par exemple, l’actuel président de la République tchèque, Miloš Zeman, a été vérifié par le démagogue dans près de 900 cas. Parmi ceux-ci, il a dit la vérité 520 fois au lieu de 181. La dernière fois qu’il a menti, c’est lorsqu’il a affirmé avoir reçu la plus haute distinction d’État du président israélien – l’Ordre d’honneur, en tant que premier homme politique étranger. Ce n’est pas vrai, bien que Zeman ait reçu l’Ordre d’honneur, d’autres politiciens étrangers ont également reçu cet honneur – Barack Obama ou Angela Merkel ne font pas exception.