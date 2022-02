Élection. La Pologne en tête du soutien de l’UE | UE-Pologne-Allemagne – Actualité polonaise | DW

La satisfaction des citoyens à l’égard de l’Union européenne a augmenté pendant la pandémie, selon le dernier Eurobaromètre, publié mardi (08/02/2022) à Bruxelles. Selon l’enquête, le pourcentage de personnes qui évaluent positivement l’UE est passé de 40% à l’automne 2019 à 50% à la fin de 2020 et reste plus ou moins le même. La mauvaise image générale de l’UE est actuellement mentionnée par 14 % des personnes interrogées.

En Allemagne, 54 % des personnes interrogées ont une opinion positive de l’UE et 10 % une opinion négative. Dans le sondage réalisé par le Parlement européen, 26 510 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées dans 27 États membres de début novembre à début décembre 2021.

La proportion de citoyens estimant que les choses vont dans la bonne direction dans l’UE a augmenté de 12 points de pourcentage (jusqu’à 39 %) entre le printemps 2019 et la fin 2020, atteignant son plus haut niveau en onze ans. Alors que les crises passées (telles que la crise financière de 2011, la crise des migrants en 2016 et le Brexit en 2018) ont augmenté, le nombre de personnes qui pensent que l’UE va dans la mauvaise direction a augmenté, dont cette part a diminué au cours de la dernière quelques années. pandémie – de 46 % à l’automne 2019 à 44 %. dans le sondage en cours.

Poteau devant

Dans le sondage, 70% des personnes interrogées soutenaient l’Union européenne, la grande majorité étant des Polonais – 82%. C’est 5 points de pourcentage de plus qu’au printemps 2021. La France a la plus faible proportion de partisans de l’UE – 56 %.

En moyenne, 72 % des citoyens estiment que leur pays bénéficierait de l’adhésion à l’UE. La fourchette va de 95 % en Irlande à 54 % en Autriche. En Allemagne, cette part est de 73 %. L’Italie a connu une énorme augmentation du nombre de supporters de l’Union – de 11 points de pourcentage – à 63 %.

Missions pour le Parlement européen

L’Eurobaromètre pose également des questions sur le travail du Parlement européen. Moins d’un tiers des personnes interrogées (32%) ont choisi la démocratie comme la valeur la plus importante à défendre, suivie par la liberté de parole et d’expression (27%) et la protection des droits de l’homme dans l’UE et dans le monde (25%). Les répondants en République tchèque et en Hongrie placent la protection des droits de l’homme au même premier rang, à côté de la démocratie.

Les soins de santé ont été indiqués comme la question politique la plus importante pour le Parlement européen, 42 % des répondants, suivis par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (40 %) et la lutte contre le changement climatique (39 %).

Selon l’enquête, le changement climatique est une priorité absolue en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, à Malte, en Autriche et en Finlande. Les répondants plus jeunes ont plus souvent indiqué la politique climatique comme le problème le plus important ; chez les 15-24 ans, la proportion est de 48 % dans toute l’Europe.

(KNA / dom)

