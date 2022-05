Election française : qui est Eric Zemmour, le candidat qui s’est engagé à lutter contre l’immigration

Ancien chroniqueur de Le Figaropuis des animateurs à la télé CNews, est l’un des 12 candidats à la présidentielle organisés le dimanche 10 avril. Et bien sûr aussi l’un des plus parlés. Il a créé un scandale ces dernières années avec ses livres et propositions de droite

Il avait des idées réactionnaires, révisionnistes et négationnistes. Il a créé un scandale avec ses livres et ses propositions de droite. Eric Zemmour – ancien chroniqueur pour Le Figaropuis des animateurs à la télé CNews – est l’un des 12 candidats à l’élection présidentielle française du dimanche 10 avril. Et bien sûr aussi l’un des plus parlés (SKY TG24 VOTE UNIQUEMENT – TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR).

Élections en France, Le Pen : « Nous infligerons des amendes aux femmes qui portent le foulard » Né en 1958 à Montreuil, près de Paris, dans une famille juive franco-algérienne, Zemmour est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et – à l’âge de 28 ans – débute sa carrière de journaliste politique à Le Quotidien de Paris. C’est donc passé, depuis 1996, pour éditer la colonne dans Le Figaro. Beaucoup ont été condamnés pour incitation à la haine, depuis des années il n’hésite pas à parler de ses idéaux de France trahie, des racines « Napoléon » qu’il ne cesse de réveiller et dont il vante lors de ses meetings publics ce qui est devenu le cas en France. Ses idées sont résumées dans ses livres les plus célèbres, concession suicidaire, en 2014. Le politologue de l’ouvrage accuse la classe dirigeante de la Ve République de dévaloriser les valeurs françaises traditionnelles au nom de la convivialité, de l’ouverture aux migrants et de l’intégration européenne et du politiquement correct. Le livre s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires.

Élections présidentielles en France : comment fonctionne le système électoral Zemmour est depuis des années une référence de la droite française, même si les désaccords ne manquent pas avec Marine Le Pen qualifiée de « socialiste » en raison de son programme économique. La décision d’entrer dans la course à l’Elysée – avec le nouveau parti ‘Reconquete’ – a été officialisée le 30 novembre 2021. « Pendant longtemps, j’étais content de mon rôle de journaliste et d’écrivain, mais maintenant il est temps de le gâcher « , a-t-il commencé. dans la vidéo de lancement. Entre autres enjeux, Zemmour pour son programme propose de mettre en place un « ministère du rapatriement », équipé d’avions pour accélérer l’expulsion des migrants, qu’il dit indésirables, notamment vers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Un plan qualifié « d’anti-républicain » par Le Pen. Il veut également réduire la probabilité de demandes d’asile à 100 par an et mettre fin à l’aide sociale pour les non-européens et interdire le regroupement des familles de migrants, ainsi que créer une garde côtière militaire pour arrêter les arrivées par voie maritime. Il a ensuite appelé à l’interdiction du port du niqab dans tous les lieux publics, ainsi qu’à la construction de grandes mosquées, ainsi qu’à l’introduction de restrictions sur les noms que les parents peuvent donner à leurs enfants, interdisant de fait de nombreux noms utilisés. par les musulmans français.

Macron : « La France est prête pour une guerre de haute intensité » Selon les derniers sondages, Zemmour obtiendrait environ 10% des voix. Mais étant à ses débuts politiques, il est vraiment difficile de vraiment comprendre sur quelle marge de soutien il peut vraiment compter. Entre-temps, il a également ouvert un discours commun avec Marine Le Pen, lors – peut-être – du second tour des élections. « Si je ne suis pas sélectionné – a déclaré Zemmour dans une interview avec Le Figaro et signalé par l’agence Nova – il y aura la réélection d’Emmanuel Macron et cela signifie deux millions de nouveaux étrangers qui arrivent en France, une délinquance toujours plus importante, une police désespérée, des faillites d’écoles, de nouveaux impôts, des dettes vertigineuses et bientôt une nouvelle France africaine et l’Islam ».

