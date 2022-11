Élection directe ? On se souviendra encore du modéré Zeman, le prétendu politologue

Le successeur de Miloš Zeman, qui terminera son mandat après deux mandats, sera choisi par les électeurs les 13 et 14 janvier, et un second tour devrait suivre deux semaines plus tard.

« C’est la plus grande erreur politique systémique que la société tchèque ait commise après 1989 », a expliqué Stanislav Balík, politologue et doyen de la faculté des sciences sociales de l’université Masaryk, à propos des élections directes.

Avec d’autres scientifiques de haut niveau de l’Institut national SYRI, ils sont confrontés, entre autres, à des menaces systémiques et à des risques pour le tissu démocratique.

Selon Balík, l’élection présidentielle n’a pas à diviser la société. Et le vote populaire peut conduire à de nouvelles crises politiques.

« Ce que nous avons vécu avec le président Zeman ne contredit peut-être pas ce qui nous attend avec un président qui sera plein de pouvoir et qui ne considérera pas le Parlement d’un iota », a-t-il déclaré dans une interview à Seznam Zprávy.

Pourquoi considérez-vous l’élection directe du président comme une erreur fondamentale dans le contexte tchèque ?

Il n’est nullement nécessaire de diviser la société lors du choix d’un organe qui, une fois élu, a très peu de chances de répondre aux attentes que les citoyens projettent sur son élection. Pas une opposition aux élections directes en tant que telles, mais un vieux principe de science politique selon lequel le mode d’élection doit correspondre à la force de l’institution, à l’étendue de son pouvoir. Si nous avons des corps forts, il est logique de les choisir directement. S’il est faible, il devrait y avoir une légitimité médiatisée.

Nous avons élu le conseil directement au niveau de la ville, mais avec l’arrangement actuel, il serait catastrophique d’avoir le maire directement élu. Cela nous est arrivé au plus haut niveau. Cependant, nous n’avons pas modifié l’étendue des pouvoirs du président de la République, qui est restée pratiquement inchangée depuis 1920.

Vous avez dit que nous récoltons des « fruits amers » en tant que société à cause de la polarisation. Pensez-vous qu’il a été causé par une élection présidentielle à deux tours, ou une élection générale directe ?

En général. La polarisation est susceptible de se produire même dans les sélections à un tour. Les deux variantes jouent sur le fait que vous devez vous définir suffisamment précisément pour percer en tant que candidat au second tour. Vous commencez à vous définir sur des questions que les gens écoutent, et vous ne pouvez rien y faire en tant que président si vous avez une forte majorité à la Chambre contre vous.

Une critique du système actuel est qu’il combine illogiquement des éléments des systèmes parlementaire et présidentiel. Des doutes antérieurs en découlent également, que peut et ne peut pas se permettre le président – par exemple, s’il ne veut pas nommer plusieurs ministres?

Ce que Miloš Zeman a fait au cours des dix dernières années n’est pas seulement le fruit de sa personnalité, mais est une conséquence relativement attendue des élections directes. Si on permet à une personne d’être élue par trois millions de personnes, on lui donne un mandat très fort pour faire appel à lui et tester l’espace défini par la Constitution jusqu’au point de rupture.

J’ai écrit à plusieurs reprises dans plusieurs textes que l’on retiendra probablement du président Zeman, relativement modéré. Ce que nous avons vécu avec lui ne contredit peut-être pas ce qui nous attend avec un président qui sera tout-puissant et qui ne se souciera pas le moins du Parlement.

Alors, vous attendez-vous à une nouvelle bataille dans les nominations ministérielles ?

C’est une menace. De mon point de vue, la Constitution est beaucoup moins claire que la façon dont Miloš Zeman l’interprète. C’est dommage qu’il n’y ait jamais eu de jugement constitutionnel, pas de contestation de compétence. Le président Zeman est si intelligent qu’il a démissionné dans le seul cas où il risquait réellement de perdre devant un tribunal – dans un différend sur la nomination d’un gouvernement Fialo. Il ne l’a pas fait.

En tant que Premier ministre Babiš, il sait qu’une plainte pour incompétence ne sera pas déposée. Notre président n’est fort que lorsque les autres organes sont faibles. Nous pouvons le voir l’année dernière, lorsque Zeman est essentiellement revenu à son ancien rôle présidentiel, qui respectait des espaces erratiques et n’utilisait explicitement, disons, que des veto statutaires.

Zeman a envoyé un message clair même après la fin du règne de Nečas, lorsqu’il a refusé de nommer la coalition d’officiers que lui avait présentée Miroslava Němcová au château.

Parce qu’il sait que le DPR est très faible et divisé contre lui et ne déposera pas de contestation constitutionnelle. Ce fut un moment de dissolution. Le président Zeman est doué pour lire la situation et estime que le DPR est faible.

Et a-t-il franchi la ligne pour vous ?

Dégager. Nous avons vécu une situation où, pendant près de six mois, nous avons été gouvernés par un gouvernement dont on savait depuis le début qu’il n’avait aucune chance de gagner la confiance de la Chambre des représentants. Cela n’est pas conforme aux principes de la démocratie parlementaire.

Vous avez mentionné l’ancien Premier ministre Babiš, qui a toléré les actions controversées du président Zeman. Peut-il agir de la même manière, voire de manière plus décisive, en tant que président ?

Je ne peux pas deviner. Je pense que très peu de gens peuvent lire Andrej Babiš. Tout dépend de la majorité à laquelle il sera élu sur la force de son mandat. Je peux imaginer qu’il ne se laissera pas limiter par les mots de la Constitution. Mais je peux aussi imaginer qu’il se concentrera sur la protection de ses intérêts économiques et laissera certaines choses tranquilles.

Pensez-vous que c’est une erreur qu’il y a 10 ans, lorsque les élections directes ont été introduites, la compétence du chef de l’Etat n’était pas non plus déterminée ?

La constitution a été écrite différemment de ce que nous écrivons aujourd’hui. Au début des années 1990, nous croyions fermement que nos plus hautes autorités étaient responsables et qu’aucune d’entre elles ne voudrait exploiter cette ambiguïté. Et le deuxième point de vue : nous avons fait une erreur fondamentale lorsque nous avons introduit la sélection directe et n’avons pas augmenté les compétences relativement peu.

Le président tchèque a peu de pouvoir mais une influence considérable. Il l’a pas à cause de la méthode de sélection, mais à cause de la dotation en personnel du bureau et de ce que nous y projetons. En tant que politologues et juristes constitutionnalistes, nous avons remarqué ce piège vers 2010 et 2011, lorsque les changements ont commencé à être abordés. On s’est dit : « Alors changeons le périmètre du pouvoir et passons à un système semi-présidentiel comme en France. » Nous ne l’avons pas fait et le problème actuel s’est posé.

Photo : Tomáš Svoboda, Seznam Správy Selon Stanislav Balík, la Tchéquie continuera à gérer les différends entre les chefs d’État et le gouvernement et le Parlement.

Cependant, ils élisent directement le président, par exemple en Autriche, en Pologne, en Slovaquie, au Portugal ou en Slovénie. Leurs chefs d’État manquent également de pouvoirs essentiels, comme le président français. Alors, nos systèmes se démarquent-ils dans le contexte européen, ou faisons-nous simplement partie d’une tendance ?

Ce n’est pas une tendance dans l’ensemble de l’Union. Par exemple, l’Allemagne, la Hongrie ou l’Italie ont des présidents élus indirectement. D’après l’exemple que vous avez mentionné, l’Autriche et la Slovaquie sont formellement formées de la même manière, mais en réalité, elles fonctionnent différemment. Le président autrichien s’est volontairement permis d’être lié par plus que ce que la constitution dicte. Si Miloš Zeman avait été président là-bas, cela aurait été très différent. La tradition présidentielle autrichienne tend à faire preuve de retenue. Le chef de l’Etat ne garde son pouvoir que comme une mallette nucléaire, une boite de dernier recours.

C’est très différent là-bas. Un choix immédiat conduit à une situation similaire à la nôtre. Le président Čaputová et moi-même ne le comprenons peut-être pas très bien, mais souvenons-nous de l’immense tension entre le président Kiska et le gouvernement du Premier ministre Fico. C’est vraiment très diviseur dans la société et ne donne au président aucune possibilité réelle d’influencer la politique. Même le président Kiska agit parfois comme le président Zeman. Se référant à un mandat direct, il refuse de faire quoi que ce soit alors que la constitution l’exige. Ce n’est pas une situation agréable.

Alors, quels changements suggéreriez-vous en République tchèque ?

Nous devons nous dire ce que nous voulons vraiment. Soit la démocratie parlementaire et une recherche plus large du consensus, soit quelque chose de plus tourné vers l’action et on va faire confiance à une seule personne à la tête de l’Etat. Pour moi, selon la tradition politique tchèque, la tradition du parlementarisme avec un président qui symbolise plus, unit et essaie de réduire les conflits est plus forte. Un retour au vote indirect conviendrait. Bien que je sache très bien que cela est irréaliste et fondamentalement, cela ne se produit pas dans le monde.

Le retour aux élections indirectes ne signifie pas nécessairement l’élection par le Parlement. En Italie ou en Allemagne citées plus haut, le président n’est pas seulement élu par le parlement. Dans le cas de l’Allemagne, l’électorat a été élargi pour inclure des représentants de l’État fédéral. En Italie, le corps électoral compte plusieurs milliers de membres. Il y a des représentants des régions et des villes italiennes. Je peux l’imaginer ici.

Et si nous n’y retournons pas ?

Ensuite, je recommanderais au moins de clarifier le texte de la Constitution afin que la possibilité d’abus que le président Zeman essaie d’éliminer en soit explicitement éliminée. Peut-être alors envisager une méthode de jugement plus automatisée à la Cour constitutionnelle.

Au moins, la relation du président avec le gouvernement devrait être clarifiée. Cependant, il ne s’agit pas du libellé d’un article, mais du langage de la Constitution elle-même. Par exemple une évaluation des conditions, ce qui peut et doit être fait par le président. Mais de manière réaliste, je ne m’attends pas à ce que ces bogues système soient corrigés de si tôt.

Existe-t-il un appétit politique ou social pour le changement ?