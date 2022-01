Elecciones Presidenciales 2022 : débat entre candidats | EL TIEMPO Casa Editorial et Grupo Sermana | Gobierno | Économie

Tras un débat álgido, los precandidatos Sergio Fajardo, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Gustavo Petro, cicatrice Iván Zuluaga et Rodolfo Hernández dieron a conocer cuál seria su posición en materia económica y si daily o no una reforma tributaria en su eventual gobierno.

Además, en el cara a cara, organizado por LE TEMPS Casa Editorial y el Grupo Semana, los candidatos hablaron de corruptionun tema en el que todos coïnciden que es uno de los principales flagelos del país.

Estas fueron sus posiciones al respecto :

POSTURE DE SOUDAGE

Candidatos intimé si habría reforma tributaria en su gobierno

En la primera ronda de preguntas los candidats respondieron cómo seria su política en materia tributaria y cuál es su propuesta.

Federico Gutiérrez

El candidato respondió que antes de una reforma tributaria, su gobierno buscaría crecer por encima del 5% bajo un sistema en el que “no se evada impuestos »basado en la austeridad en el gasto y que no afecte la clase media.

Gustavo Pétro

Ante la pregunta de si habría una reforma tributaria en su gobierno, Gustavo Petro dijo que si la haría con el fin de derogar la que se realizó en 2019, a través de la cual crearía una renta presuntiva para evitar paraísos fiscaux, en busca de justicia affluent.

Ingrid Bétancourt

Según la candidatea, más que una reforma tributaria se debe busca acabar con el sistema de corrupción política que es la que crea el hueco fiscal. « Si creamos empresas traeremos recursos para tapar ese hueco y no requerir una reforma tributaria ».

Además manifesto que « El problema no es la reforma tributaria, de hecho tenemos una ‘reformitis tributaria’ cada año y eso lo causa el sistema de corrupción política, con eso tenemos que acabar ».

France Marquez



La candidate a répondu que si habría una reforma bajo « justicia tributaria »en la cual quien más ingreso tenga contribuya más.

Alexandre Gaviria

Pour le candidat Alejandro Gaviria « l’économie colombienne ne fonctionne pas bien » ante la falta de empleo. Pour eso propone una reforma tributaria que ayude a crear 1,5 million de puestos de trabajo, en la que también se disminuyan las excepciones y se creen más

impuestos al carbono.

Rodolfo Hernández

Pour l’exaltation de Bucaramanga « la mejor reforma tributaria es sacar a todos los ladrones del Gobierno » bajo una politique anticorruption.

Sergio Fajardo

Las bases de la reforma tributaria qu’aplicaría Sergio Fajardo en su éventuel gobierno serian que quienes más tienen más pagan. Es decir que se apliquen impuestos a patrimonio, a los dividendos y se eliminen excepciones.

Camilo Romero

Según Camilo Romero, se requiere una reforma tributaria progresista pensada en las necesidades actuales del país.

Oscar Ivan Zuluaga

El candidato del Centro Democrático répondió que sí haría una reforma tributaria con una mirada a los gastos de funcionamiento, basada en el ahorro y la cultura de la austeridad. Además a través de ella fortalecería a la Dian, reduciría las tarifas y acabaría el 4X 1,000.

Juan-Manuel Galan

Pour le candidat « donc antes de hablar de más reformas tributarias, Colombie debe enfrentar las estructuras criminales y mafias del narcotráfico, contrabando, despojo de tierras, minería criminal y contratación pública, que nos roban billones de pesos al nozarads yo com ».

Los precandidatos presidentciales del cara a cara organizado por la alianza informativa digital entry EL TIEMPO y SEMANA. Archives

Lucha contre la corruption

En la segunda ronda de preguntas, los candidatos expusieron sus iniciativas para eliminar la corrupción, en la que además se lanzaron pullas y criticas que agitó el débat.

Federico Gutiérrez

En son intervention, Federico Gutiérrez aseguró que « acá hay muchos imputados por corrupción y los que más procesos tienen de corrupción, delitos graves, son los que más hablan de lucha contra la corrupción. No les crean ».

Rodolfo Hernández

Après la réponse de Federico Gutiérrez, le candidat Rodolfo Hernandez lo increpó y afirmó que « yo no he visto mayor cínico que el doctor Gutiérrez » y se refirió al tema de Hidroituango.

France Marquez

La candidate le bajó el tono a la discusion y manifestó « que este país los ha visto a muchos de ustedes actuar dentro de estas estructuras de gobierno. Y, en coherencia, se siguen poniendo los muertos; en coherencia, niños y niñas siguen muriendo en La Guajira, en el Chocó, en Cau Chocó, muchos lugares ; incluso aquí en Bogotá ». Y agrégé « hablar de corrupción implique asumir cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente ».

Sergio Fajardo



“Ojo a la photo de hoy. Miren a quien abrazan. Así van a gobernar, porque por la forma cómo se llega al poder, así se gobierna, y el clientelismo y los que abrazan corruptos hoy, los que se juntan para negociar cuotas y formas de ganarse unos votos para illegal al poder, quepor digan lo a contrario, van a robar”dijo el candidato Sergio Fajardo durante su intervención.

Gustavo Pétro



Por su parte, el candidato Gustavo Petro dijo que el mayor acto de corrupción es que los congresistas creen reformas que les quitan los impuestos a los más ricos, « mientras que se los suben a la gente que trabaja ».

ngrid Betancourt



En su intervención, la excongresista dijo que « estamos en periodo électoral y desde ahora hay ríos de plata de dinero para financiar campañas, que le van a permitir a la guerrilla, a los narcotraficantes y delincuentes comprar inmunidad (…) La corrupción es un barril sin fondo ».

Camilo Romero

Segn el candidato, « acabar la corrupción no es de palabrería sino de hechos » y agrégé que « Colombia tiene una garantía : fui senador y gobernador y no me da pen decir que salí endeudado porque hago la acción política para servir a la gente y no para enriquecerme ».