« El Dragon » entrera sur le chemin de Cortez ; Armando Ayala – AGP Sports

Que Le 5 mai C’est la date anniversaire faisant référence à la victoire de l’armée mexicaine sur les Français en Bataille de Puebla le 5 mai 1862. Cet événement historique a provoqué la célébration dans plusieurs communautés aux États-Unis et a même confondu les communautés elles-mêmes. Indépendance mexicaine.

Pour comprendre la popularité de cette date, nous présentons les origines de cet événement historique dans le pays et comment il a ensuite été adopté par la communauté d’origine mexicaine aux États-Unis.

Bataille de Puebla

Après la guerre de Réforme, une crise survint qui empêcha le Mexique, alors sous le commandement de Benito Juárez, de continuer à payer les dettes accumulées avec la Grande-Bretagne, l’Espagne et la France, qui représentaient 70% des ressources économiques du pays.

Au milieu des tensions, les trois pays ont envoyé des troupes sur le territoire mexicain; cependant, grâce au traité Soledad, un engagement a été signé dans lequel l’État a assuré que cette dette serait réglée ultérieurement.

L’Espagne et l’Angleterre retirent leurs troupes. La France, pour sa part, n’a pas accepté de respecter le pacte et a commencé une intervention armée en 27 avril 1862 avancer vers la région de Puebla.

Le 5 mai, les troupes mexicaines restent au front aux forts de Guadalupe et de Loreto, d’où elles se défendront contre les Français. Les soldats se sont défendus contre les attaques malgré la différence d’armement.

À l’époque, Troupes mexicaines dirigées par le général Ignacio Zaragozatandis que le général Charles Ferdinand Latrille était le chef de l’armée française.

5 mai aux États-Unis

De même que Bataille de PueblaLes États-Unis ont vécu l’un des moments historiques les plus importants de leur histoire : la guerre de Sécession. La période où il y avait des différences entre plusieurs pays pour le rejet de l’esclavage.

Selon l’historien David Hayes Bautista, pour les habitants de cette époque la lutte a des idées similaires sur la démocratie et l’antiracisme. À la fin des deux événements, des militaires mexicains et des vétérans américains se sont rassemblés pour les commémorer.

De plus, des mineurs mexicains travaillant en Californie ont été informés gagner la france et promouvoir le sentiment de combattre l’esclavage. C’est ainsi qu’ils ont commencé à célébrer, se répandant à travers les États-Unis, comme l’a documenté Excelsior.

Célébration du 5 mai

En 1983, il a commencé à être officiellement célébré le 5 mai à Sonora, puis s’est étendu à des villes comme San Francisco et Los Angeles. Cette populariser la date et la rendre plus mémorable ou confondue avec l’indépendance mexicainequi est célébrée chaque 16 septembre.

Un article de la Gazette de l’UNAM expliqué que cinq ans après bataille de Puebla, un certain groupe de Mexicains célèbrent la date au Texas, qui est devenue un symbole pour les Mexicains vivant dans l’État qui fait partie du Mexique.

De plus, en 1930, le consulat de Los Angeles – où se déroulaient les plus grandes célébrations – lui donna le caractère d’une fête officielle. Même à plusieurs reprises, le Congrès américain a appelé au maintien du 5 mai dans le pays.

Les célébrations comprennent des dégustations de plats mexicains, des défilés, des fêtes, des cérémonies de représentation et la vente de boissons alcoolisées traditionnelles, telles que la bière et la tequila.

Selon une enquête YouGov Direct auprès de 2 079 personnes en 2020, 41% des américains interrogéscroire que cette date est fête de l’indépendance du mexique; 40 % savent que non et 19 % ne sont pas sûrs.