Eibar : Ipurua se pare de sa propre histoire

réAvec une grande personnalité, le quartier d’Ipurua honorera mercredi prochain une série de vieilles photos qui laissent un témoignage historique qui leur est propre. Plus précisément, l’armurier Consisstory affichera dix grandes photographies en couleur (provenant pour la plupart des archives de la ville) sur les anciens murs de la caserne de la Garde civile.

Les images citées ci-dessus rappelleront à quoi ressemblait le quartier il y a six ou sept décennies, mais aussi les événements (vacances, sports…) et les personnes ou gangs qui ont marqué Ipurua.

Comme l’explique la commission Ego-Ibarra, dédiée à la restauration du patrimoine culturel Eibarres, deux des photos qui seront publiées la semaine prochaine font référence à l’environnement urbain du quartier lui-même : « dans l’une d’elles, vous pouvez voir à quoi ressemblait Ipurua avant que le quartier ne soit construit avec des tours, une promenade bordée d’arbres et de nombreux loisirs et logements. rappelé par les voisins ».

Une autre image, prise du ciel, montre « une arène et une grande zone où l’on peut voir l’ancien fronton Txaltxa Zelai et la banque Uji, la ferme Txaltxa, l’entreprise de vélos Abelux, le toit du fronton Astelena et un verger ».

De même, trois photos liées au sport seront publiées. Il relate d’abord le premier match de rugby disputé à Eibar le 23 avril 1950 entre l’équipe de France d’Anglet Olympique et l’Aviron Bayonnais. Le match, joué à Ipurua, a été promu par Eulogio Echeverria, d’Eibar (il avait joué dans la ligue française en 1925) et a eu un large public pour un sport que la ville n’avait jamais vu auparavant.

Sur cette deuxième image, on peut voir le footballeur José Eulogio Garate lors du match de troisième division disputé en 1964 entre SD Eibar et Unión Deportiva Cultural Txantrea. Garate, qui a commencé sa carrière sportive sur le court de la ville, est devenu un joueur de classe internationale et a joué dans les autocollants légendaires que vous pouvez lire Zuloaga dans l’art et le football Garate.

La troisième photo de sport, prise par Eli Lakuesta et fournie par le groupe Kontrargi de Soraluze, capture tous les membres de l’équipe cycliste KAS qui a remporté le vélo Eibarresa 1965 (à l’époque, la ligne d’arrivée de l’événement cycliste était à côté de un terrain de foot).

Cependant, la collection de photos qui sera placée sur les anciens murs de la caserne servira également à rappeler les gangs Baikorak, Alaiak et Peña Piquio (le concours des gangs de célébration de San Juan était très célébré dans les années 60), la façon dont les gens dans le quartier a vécu les fêtes de San Cristóbal (la société Lambretta propose des collations dans son propre siège) ou le bonheur des filles et des garçons lorsqu’ils ont l’occasion de profiter de la campagne Ipurua.