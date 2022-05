Egan Bernal soutient la candidature de Federico Gutiérrez à la présidence – Cyclisme – Sports

Le cycliste colombien Egan Bernal soutient la candidature de Federico Gutiérrez à la présidence du pays, comme annoncé sur leurs réseaux sociaux.

(Cela pourrait vous intéresser : Giro d’Italia 2022 : Fernando Gaviria perd en première ligne)

(Lire aussi : Egan Bernal répond à Petro et Benedetti)

« Mon vote de confiance est pour @FicoGutierrez, étant donné la situation actuelle, je pense que c’est la chose la plus sensée à faire. J’étais avec des gens, je suis venu du bas et j’ai escaladé de nombreuses montagnes pour arriver là où je suis maintenant. Et je vous dis une chose, plus de haine… », a écrit Bernal.

plus de messages

Et j’ai ajouté : « Vous ne pouvez pas semer plus de haine entre les classes sociales, entre les travailleurs des entreprises, Ayant des façons de penser différentes, @FicoGutierrez a la vertu de fédérer. Maintes et maintes fois, j’ai ouvertement rejeté la façon dont le gouvernement gérait et traitait le pays.

(Assurez-vous de lire : Byron Castillo : un avocat équatorien s’exprime sur cette affaire)

J’ai refusé la croix de Boyacá et m’a tendu un maillot de tournée en Colombie sans président. Ce n’est donc pas du fanatisme. Je ne suis pas d’extrême droite, ni d’extrême gauche

« J’ai refusé la croix de Boyacá et m’a remis un maillot de tournée en Colombie sans président. Ce n’est donc pas du fanatisme. Je ne suis ni d’extrême droite, ni d’extrême gauche. Je suis une autre personne qui croit que nous méritons un changement, oui… Et ça ne peut pas continuer. Mais soyez sage », a déclaré le champion du Tour de France 2019.

« J’espère que @FicoGutierrez remportera les élections et avec l’aide de la gauche, il peut y avoir des progrès que nous voulons tous », a déclaré Egan Bernal.

(Lire aussi : Chelsea : le gouvernement britannique soutient le changement de propriétaire)Le message du pilote de l’écurie Ineos sur son réseau a provoqué la déception de ses followers. Certains l’ont soutenu, d’autres s’y sont opposés.

Mon vote de confiance est pour @FicoGutierrez , compte tenu de la situation actuelle, je pense que c’est la chose la plus raisonnable à faire. J’étais avec des gens, je suis venu du bas et j’ai escaladé de nombreuses montagnes pour arriver là où je suis maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose, plus de haine… J’ai ouvert le fil. – Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 18 mai 2022

Le cycliste de l’équipe Ineos a suscité la curiosité, car il a laissé un message sur la politique et les élections colombiennes en 2022.

« Je voyage en Europe et j’ai peur de quitter la Colombie dans cette situation politique importante. Nous n’avons pas besoin de plus de divisions, nous avons besoin de vous pour nous unir en tant que personnes et nous motiver à créer une nation plus grande. Quelqu’un qui divise ne mérite pas d’être président. Il faut le dire et le dire », a-t-il écrit sur son réseau social.

Et puis il a écrit : « Je ne suis pas économiste, mais mon bon sens me dit que… Donner de l’argent ne durera pas longtemps et finir avec quelque chose de bien. Je crois que la solution réside dans la création d’emplois décents et dans la réflexion sur l’avenir, car ce ne sera pas réglé en 4 ans. »

(Cela pourrait vous intéresser : une gymnaste russe condamnée à un an sans compétition pour porter le ‘Z’)

Les candidats à la présidentielle ont répondu, car sa figure dans le pays est importante.

« Egan est un excellent exemple de force physique et mentale. La rentrée est incroyable. Outre son excellent physique, il savait très bien où il en était. Et il aime la Colombie », a écrit Sergio Fajardo.

«Egan, tu es la fierté du pays. Je suis très heureux que vous vous soyez rétabli de manière satisfaisante. dans un temps extraordinaire. Merci de penser au pays. Je suis tout à fait d’accord avec vous, la meilleure politique sociale est la création d’emplois », écrivait alors Gutiérrez.

SPORT