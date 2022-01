Egan Bernal: Nairo Quintana lui a envoyé un message – Cyclisme – Sports

colombien Egan Bernal, le seul Latino-Américain à avoir remporté le Tour de France et l’actuel champion du Giro d’Italia, a subi une intervention chirurgicale après avoir subi un accident spectaculaire lors d’un entraînement près de Bogotá, selon un rapport médical publié lundi.

Le cycliste de 25 ans, qui est entré plus tôt en collision avec l’arrière d’un bus à l’arrêt, « devra subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures en raison d’un polytraumatisme », a détaillé la clinique universitaire de Sabana, où il est soigné, dans un communiqué. l’après-midi. .

Le monde du sport et la Colombie souhaitent au cycliste un prompt rétablissement lundi. Depuis l’accident, les messages de soutien de divers athlètes n’ont pas cessé, de Falcao García à « Supermán » López.

Message du Naire

Dès ce lundi après-midi, la personne qui parlait était le cycliste colombien Nairo Quintana, qui déclarait sur son réseau social :

« J’envoie un câlin de force à mon collègue @Egan Bernal, je suis conscient de situations comme celle-ci, je sais aussi qu’il est toujours possible de se relever et de continuer avec plus de force. Reprise rapide ! » écrit Nairo.

envoyer à mon ami @EganBernal étreinte de force, je suis conscient de situations comme celles-ci, je sais aussi qu’il est toujours possible de s’élever et de continuer avec plus de force. Se rétablir rapidement! – NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 24 janvier 2022

plus de messages

Le footballeur Radamel Falcao García, l’attaquant espagnol Rayo Vallecano, a assuré qu’il s’attend à une « récupération rapide et réussie » des vainqueurs du Tour de France 2019 et du Giro d’Italia 2021. Protégeons et protégeons les cyclistes sur toutes les routes de Colombie. » a déclaré le footballeur vétéran sur Twitter.

En conséquence, Miguel ngel ‘Supermán’ López, un coureur d’Astana, s’est révélé en écrivant : « Notre profession est pleine de risques, un prompt rétablissement

Egan Bernal ». Tao Geoghegan, coéquipier colombien chez Ineos et champion du Giro d’Italia en 2020, a souligné sur Twitter qu’il était « terrible de lire sur la chute

Egan », alors il a attendu des nouvelles pleines d’espoir.

Ce qui s’est passé, a-t-il dit, rappelle à quel point l’entraînement cycliste peut être dangereux. Il a également exprimé son soutien au cycliste Einer Rubio, le coureur de l’équipe Movistar, qui a déclaré qu’il était « très malheureux d’entendre parler de l’accident » et a déclaré que « quelle que soit la tournure des choses, toujours (nous devons) nous rappeler que la vie est une et les routes sont toutes. personne ». « Guérissez-vous vite, rappelez-vous qu’ils nous attendent toujours à la maison », a-t-il déclaré.

