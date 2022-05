Egan Bernal met la politique de côté et parle de sa formation

Ces derniers jours, le cycliste colombien Egan Bernal a enflammé les réseaux sociaux avec son approche de la politique en pleine campagne présidentielle. Ses commentaires ont attiré les critiques des partisans du candidat Gustavo Petro, mais aussi le soutien des candidats de la Maison Nariño, dont Petro lui-même, qui samedi dernier était d’accord avec les secousses qu’il a émises jeudi.

« Sa décision était sage parce qu’il a dit qu’il était question de donner de l’argent, alors il croyait que son travail était meilleur, et il n’avait pas tort. D’un point de vue d’économie politique, les transferts de richesse ne peuvent pas se faire et en Colombie ils se font vers les riches ou les plus nécessiteux s’il n’y a pas de production. En d’autres termes, ce qui crée la richesse, c’est le travail et les économistes le disent depuis des siècles », a déclaré Petro.

Il faut garder à l’esprit que dans le message que Bernal a indiqué : « Donner de l’argent ne durera pas longtemps et se terminera par quelque chose de bien. Je crois que la solution réside dans la création d’emplois décents et dans la réflexion sur l’avenir, car ce ne sera pas réglé en quatre ans.

Cette semaine, cependant, le cycliste Zipaquieño a mis de côté le débat politique et a parlé de l’entraînement qu’il a suivi en Europe. Egan a souligné que le deuxième jour, il était mouillé par la pluie, ce qui lui avait fait très froid.

« Deuxième jour de formation ici. Nous avons fait la vaisselle !! Et je n’ai pas eu froid depuis le Giro. Certains diraient que c’est Karma, mais je pense que nous nous dirigeons vers l’ouest plutôt que vers le nord », a écrit Egan.

A propos de son parcours et peut-être de la compétition, après l’accident qu’il a subi en janvier dernier et qui l’a maintenu en soins intensifs pendant plus de deux semaines, le cycliste colombien a déclaré qu’il espère être sur le vélo alors qu’il reprendra son travail à Monaco puis à France.

« Faire du vélo, je pense que je serai en Europe ce week-end. Je suis arrivé, je suis descendu de l’avion et la première chose que j’ai faite a été de faire du vélo », a déclaré le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro d’Italia 2021 ces derniers jours.

Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de l’Académie nationale de médecine, où il était accompagné de son médecin Gustavo Uriza, qui l’accompagne depuis son admission à l’hôpital.

« Je voyagerai avec mon père pour qu’il puisse m’accompagner à moto si j’ai un problème », a-t-il déclaré à propos d’un voyage qu’il avait prévu pour rencontrer les troupes britanniques.

Concernant la compétition, il a déclaré que « tout dépendra du Dr Uriza ». « Cela ne dépend pas de moi, pour moi je serai déjà en compétition. Je ne finirai peut-être pas la course, mais avoir le numéro sur le maillot serait très intéressant. »

Lors de sa sortie tant attendue, les médecins ont déclaré qu’Egan Bernal « se remettait » de certaines de ses blessures et que d’autres étaient en bonne consolidation.

«Nous avons fait un scanner du contrôle d’Egan sur Columba, nous l’avons fait cet après-midi (26 avril). L’accident s’est produit le lundi 24 janvier, il y a 92 jours aujourd’hui (26 avril) et je tiens à vous informer que la fracture de l’odontoïde est complètement fusionnée. Il n’y avait pas d’atteinte de la jonction craniocervicale. Il s’est remis d’une fracture de l’odontoïde», a déclaré Uriza dans son discours.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Avec ces progrès, les médecins pensent qu’Egan pourrait revenir à des niveaux compétitifs en mai, le mois au cours duquel se déroulera le Giro d’Italia, une course que le natif de Zipaqui a remportée en 2021.

« Au 120e jour de l’accident, Je pense qu’Egan peut revenir au couple, il peut se tenir debout sur les pédales et il peut commencer à concourir en pleine forme. Leur entraîneur en Europe donnera le feu vert », a déclaré le Dr. Gustave Uriza.