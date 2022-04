Egan Bernal: Fico Gutiérrez et Peñalosa lui répondent pour « donner de l’argent » – Cyclisme – Sports

Au cours des dernières heures, Egan Bernel, seul cycliste colombien à avoir remporté le Tour de France, a suscité une énorme polémique sur les réseaux sociaux au nom de plusieurs tweets où il a décidé de parler politique.

Le cycliste, qui rentrera en Europe après les deux premiers mois de récupération d’un grave accident subi en janvier, à Cundinamarca, 248 caractères ont suffi à faire sensation.

premier tweet

Dans son premier message, publié mercredi, Bernal notait : « Nous n’avons pas besoin de plus de divisions, nous en avons besoin pour nous unir en tant que peuple et nous motiver à créer un pays plus grand. Quelqu’un qui divise ne mérite pas d’être président. Il faut le dire et le dire. ».

Demain je voyage en Europe, et j’ai peur de quitter la Colombie dans cette situation politique transcendantale

Nous n’avons pas besoin de plus de divisions, nous avons besoin de vous pour nous unir en tant que personnes et nous motiver à créer une nation plus grande.

Quelqu’un qui divise ne mérite pas d’être président

Il faut le dire et le dire. – Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 27 avril 2022

Alors qu’en principe le tweet n’a pas suscité beaucoup de réactions, au fil du temps, certains politiciens ont choisi de réagir. Serge Fajardo, Candidat à la présidentielle, Rafael Nieto Loaiza l’ancien candidat présidentiel du Centre démocrate, et José Félix Lafauire, président exécutif de Fedegan, en faisaient partie.

Egan est un exemple exceptionnel de force physique et mentale. La rentrée est incroyable. Outre son excellent physique, il savait très bien où il en était. Et il aime la Colombie. https://t.co/FUbRqEP759 – Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 28 avril 2022

deuxième tweet

« Je ne suis pas économiste, mais mon bon sens me dit que… donner de l’argent ne dure pas longtemps et ça finit par quelque chose de bien. Je crois que la solution est de créer des emplois décents et de penser à l’avenir, parce que cela ne s’en va pas. » à régler en 4 ans »Bernal a écrit jeudi soir. Depuis, les réactions n’ont cessé d’affluer.

Je ne suis pas économiste, mais mon bon sens me dit que… Donner de l’argent ne dure pas longtemps et débouche sur quelque chose de bien. Je crois que la solution réside dans la création d’emplois décents et dans la réflexion sur l’avenir, car cela ne se réglera pas en 4 ans. – Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 29 avril 2022

Federico Gutierrez et John Milton Rodriguezcandidats à la présidentielle, et Enrique Peñalosa, un ancien candidat, font partie de ceux qui ont réagi aux lettres des deux coureurs.

Egan, tu es la fierté du pays. Je suis si heureux que vous ayez fait un rétablissement satisfaisant dans un si bon moment. Merci de penser au pays. Je suis tout à fait d’accord avec vous, la meilleure politique sociale est la création d’emplois. https://t.co/TLhlr9xRvz – Fico Gutierrez (@FicoGutierrez) 29 avril 2022

Egan Bernal a répondu

« Dans un tweet que j’ai écrit, ils m’ont dit que j’étais à gauche, dans un autre tweet j’étais à droite, s’ils découvraient que je n’aime pas les extrêmes… je suis tiède. Cela montre juste que certains politiques secteurs Ils devraient arrêter de générer de la haine dans le peuple et nous unir »a écrit le cycliste ce vendredi matin après que le tumulte se soit calmé.

Dans les tweets que j’écrivais, ils me disent que je suis de gauche, dans un autre tweet que je suis de droite, s’ils savent que je n’aime pas les extrêmes… et évidemment dans ce tweet ils me diront je suis tiède

Cela montre simplement que certains secteurs politiques doivent cesser d’attiser la haine dans la société et de nous unir – Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 29 avril 2022

Egan Bernal devrait arriver à Monaco, où il sera évalué par le staff de l’équipe Ineos pour déterminer sa condition physique et commencer à réfléchir à une date pour son retour à la compétition.

SPORT