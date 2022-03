Egan Bernal atteint son poids idéal et se sent prêt pour le Tour de France

Les jours les plus durs sont passés Egan Bernal. Le 24 janvier, il a eu un très grave accident à l’arrière du bus alors qu’il s’entraînait pour un contre-la-montre sur la route reliant Bogotá et Tunja, mais après plus d’un mois, sa récupération était chaque jour plus satisfaisante.

Depuis qu’il a été libéré pour poursuivre son hospitalisation ambulatoire, le cycliste de 25 ans a été actif sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos de son rétablissement, qui semble se poursuivre.

La question qui taraude le plus les followers de Bernal est de savoir s’il peut enfin reprendre une activité professionnelle.c’est le meilleur niveau, mais la vérité est que la personne née à Zipaquirá essaie actuellement de revenir physiquement à son ancien moi et de voir ensuite s’il pourra à nouveau faire du vélo et faire les randonnées en montagne les plus difficiles du monde.

Ce qui est presque pris pour acquis, c’est que Bernal ne portera pas le maillot Inéos Grenadier dans le calendrier de pédale actuel, qui a aujourd’hui sa compétence de base Paris-Nice et Adriatique Tyrrhénienne.

Dans le cadre de l’action exigeante que les cyclistes professionnels ont est d’adhérer à un régime strict pour atteindre le poids corporel idéal populaire, qui fera la différence lors des grandes courses, notamment celles comportant des étapes de montagne particulièrement impressionnantes.

Egan Bernal taquine Ineos avec le Tour de France

Sans activité physique performante, Egan Bernal suit un régime plus restrictif, car toute l’équipe inéos ils prennent bien soin de qui sont leurs meilleurs atouts et ils ne veulent manquer aucun détail afin que la reprise continue d’être plus réussie que prévu.

À tel point que le cycliste lui-même rapporte qu’il atteint son poids idéal et Il a même osé faire un clin d’œil à son équipe pour le prochain Tour de France.

« L’ironie de la vie, j’en suis venu à atteindre le poids de mes rêves blessés. Je suis pratiquement prêt à partir en tournée… Ineos, choisissez-moi (Choisissez-moi)Bernal a écrit sur son compte Twitter.

L’ironie de la vie, je suis venu pour atteindre mon rêve mon poids a été blessé ️🤌🏽

Je suis pratiquement prêt à partir en tournée… @INEOSGrenadiers choisissez-moi pic.twitter.com/qMfiePsKNS – Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 9 mars 2022

Avant votre accident, Egan a eu une pré-saison assez exigeante et qui a promis de laisser la Colombie au niveau optimal pour vivre une année spectaculaire. Il avait même révélé qu’il concentrait ses efforts sur l’obtention du deuxième titre de Tour française chez son gardien.