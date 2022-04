DS 4 Pure Tech 180, équilibre entre design et technologie – Test par ANSA Motori

Une tradition qui remonte à 1955, l’Italien Flaminio Bertoni a séduit le monde en signant le design futuriste de la Citroën DS. Depuis, après que le sigle ait été promu au rang de marque avec la naissance de DS Automobiles, chaque nouveau modèle associe le nom DS à des horizons esthétiques inexplorés, faisant preuve d’une passion et d’une créativité extraordinaires. Par conséquent, l’unicité de l’expérience avec la DS 4 commence lorsque, du silence, sa forme est «lue» et esthétiquement appréciée. La voiture impressionne non seulement par son style mais aussi par ses proportions. Bien qu’elle mesure 4,5 mètres de long et 1,47 mètre de haut, la DS 4 se démarque du reste du segment C en jouant un rôle de « coupé crossover » presque inédit grâce à ses 1,83 mètre de large, ses voies larges et ses grandes roues, avec des jantes atteignant jusqu’à 20 pouces. .

De nombreux éléments témoignent de la modernité de la DS 4, à commencer – mais il doit faire nuit – des phares personnalisés signature, aux deux « moustaches » à LED encadrant l’avant et le rendant visible (lorsqu’il est observé dans le rétroviseur) un approche d’OVNI. Le projecteur amélioré DS Matrix Led Vision se distingue également, combinant des lumières matricielles et directionnelles, pour un total de 98 LED. L’essai de la DS 4 en version essence 180 ch a débuté par un regard de profil : son profil est sculpté, typique de l’ADN de la marque, et souligné dans sa linéarité par la poignée escamotable high-tech. Il faut aussi garder à l’esprit que la DS 4 utilise l’évolution de la plateforme EMP2 de PSA qui – grâce à l’introduction de nouvelles pièces en matériaux composites, de pièces de structure embouties à chaud, et d’éléments plus compacts – a libéré plus d’espace pour le passager compartiment et a donc permis un intérieur repensé. efficace.

Dès le démarrage du 4 cylindres Pure Tech (dont la sonorité était à peine audible), il s’est avéré que se déplacer au sommet de la DS 4 était toujours une expérience formidable, presque « de première classe ». Outre les fonctions de commande et la fluidité de la boîte automatique à 8 rapports de série, on apprécie le confort et la personnalité des éléments de mobilier et même la présence de commandes secondaires qui – contre tendance – sont encore « physiques » et qui ne nécessitent qu’un petite ‘formation’ pour être rapidement reconnu. On apprécie sa finition diamant « grand luxe », un motif rappelant la mode joaillière et horlogère de luxe française.

Mais les ADAS et l’électronique ne manquent pas dans les services à la conduite, comme l’Extended Head Up Display, qui offre le premier pas vers la réalité augmentée en projetant devant le conducteur des informations critiques – telles que la vitesse, les aides à la conduite, la navigation et les messages d’avertissement. . . Ou encore comme le système d’infodivertissement Iris, entièrement repensé pour intégrer l’ergonomie d’un smartphone.

La conduite de la DS 4 Pure Tech 180 est également appréciée par sa présence moyennant un surcoût de 1 000 euros de la technologie Active Scan Suspension, déclinée en plusieurs versions et qui utilise des caméras ultra-rapides pour « voir » et anticiper les irrégularités de la route et de la transmission. données à un ordinateur qui travaille sur chaque roue indépendamment, ce qui rend la réponse plus rigide ou plus flexible.

Certes, la marque premium Stellantis offre aux acheteurs de DS 4 la possibilité de choisir entre toutes les solutions motorisées, traditionnelles et autres. En plus du moteur essence 1.6 PureTech 180 ch, objet de notre essai, la voiture peut être commandée dans la variante 3 cylindres 1.5 PureTech 130 ch, avec l’excellent bloc diesel BlueHDi 130 pour un hybride rechargeable amélioré. , DS 4 E-Tense 225 qui est une synthèse du savoir-faire affiné par DS Performance dans la course aux quatre titres mondiaux (pilote et équipe) en Formule E.

Cette dernière version de 225 ch dépasse en termes de consommation de carburant et d’émissions approuvées – 1,3 litre/100 km et 29 g/km de CO2 en cycle combiné WLTP, également grâce à la présence d’une batterie de 12,4 kWh, qui peut également être utilisée rechargée à partir de la prise domestique, qui permet une autonomie (WLTP) jusqu’à 55 km. Avec la DS 4 PureTech 180, qui dispose de 180 Ch et d’un couple maxi de 250 Nm qui permet d’abattre le 0 à 100 en 8,9 secondes et – sans limitation – d’atteindre une pointe de 240 km/h, le tout avec une consommation homologuée de 8,4 à 7,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 comprises entre 145,5 et 165,5 g/km.

Lots, jusqu’au 30 avril, propose d’accéder à l’univers DS 4.