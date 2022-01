Probíhající Ekonomická transformace, spojená s přechodem ke zdravější energye a automatizací manuální práce, počítá na celém světě se zánikem zhruba 800 milionů dělnických pracovních. Stejně jako Green Deal, ale i podnětem k rozvoji tuzemského hospodářství ale i podnětem k rozvoji tuzemského hospodářství.

Změny a zánik tradičních ástí průmyslu silně zasáhnou také české podnikatele v tradičních odvětvích, protože očekávané zemětřesení se přironanců nedotknest po. Transformace Ekonomiky nicméně mestisí vypadat tak, e staří“ podnikatelé v tradičních Kontakech padnou a po jejich zádech vyleze vzhůru nová generace. Novou mon économie můžeme budovat est le respect de zkušenostem un savoir-faire místnímu. Jacques ?

Některé země sociálním problémům, které hrozí v případě masivních krachů firem, napomáhají aktivní politikou druhé ance“ a podporou nových podnikatelských nápadůe. Myšlenka je jednoduchá : Pokud dlouholetý podnikatel zbankrotuje, nepříjemný osud eká jen jeho samotného – o práci přijdou také jeho zaměstnanci. Všichni se pak mohou dostat do dluhové définitivement une stat se zátěží pro celou společnost. Pokud však poctivému a zkušenému podnikateli, který nezvládl reagovat na transformační trendy, usnadníme opětovné využití jeho savoir-faire, může si naopak najít své místo ivímísto économie.

chlřipomeňme, e bankrot v současnosti každý rok zasáhne přibližně 700 tisíc malých a středních podniků v Evropské unii, což vede k ročním ztrátám až 2.8 (millionu praajivástívznikmíváv

Dluhy a stigma neúspěchu

Tuzemské právo liem příliš druhých ancí nedává. Průměrná doba trvání konkurzních ízení firem se v Česku pohybuje kolem tří a půl roku, délka insolvenčního ízení fyzických osob – podnikatelů kolem tří let. Náklady na insolvenční ízení iní zhruba třetinu z hodnoty zpeněženého majetku firmy. Konkurzní právo a související zákony navíc nevytvářejí dostatečnou motivaci pro ty, kteří se ocitli nad propastí (nebo se k ní zatím jen blíží).

Zkrachovalí podnikatelé navíc trpí stigmatem neúspěchu“. To v praxi znamená, e až 47 procent Evropanů by váhalo se zadáním objednávky společnosti, která dříve zbankrotovala. Jakákoli forma zadlužení je vnímána jako selhání. Takový cejch“ často odradí poctivé podnikatele, zatímco pro ty nepoctivé podobné stigma není ádnou překážkou a směle podnikají dál.

V legislativě je s těmito problémy třeba počítat. Cílem insolvenčního procesu by nemělo být jen uspokojení pohledávek věřitelů, ale také druhá ance pro podnikatele, který selhal. Dlužník nemá být zlikvidován, ale motivován k tomu, aby to zkusil znovu a apprivoisé. Právě to je základpolitiky druhé ance. Využít potenciál ozdravených a oddlužených subjecttů může být dokonce dostupnější a rychlejší než ekat na spěch zcela nové firmy, kterou spouští podnikatel bez zkušeností. Správně nastavená politica druhé ance může vytvořit podmínky pro transformaci tradičních sectorů a přinést do nich potřebné innovation. Může to znít jako floskule, ale data Evropské komise ukazují, že tento princip dokáže zachránit až stovky tisíc pracovních míst.

Inspiration Evropska

Mezi klíčové součástipolitiky druhé ance patří rekvalifikace, encadrant un vytváření profesních sítí pro výměnu zkušeností. Inspirací může být unijní Loi sur les petites entreprises, na němž Evropská komise pracovala od roku 2008. Navrhla zde například, aby lenské státy omezily délku období, kdy je podnikatel na trhu diskvalifikován, na nejvýše tře . Státy by se vedle toho měly zaměřit na dokončení všech právních norem, které by umožnily likvidaci podniku z důvodu neúmyslného bankrotu ve lhůtě nejvýše jednoho roku. Komise také navrhuje podporovat podnikatele v tom, aby se na začátku podnikání nevrhali do nepřiměřeného rizika (princip „nejprve myslet v malém“).

Komise dále kritizuje lenské státy, které na podobné problémy reagují pozdě a dostatečně se nevěnují prevenci. Navrhuje proto vytvoření systémů včasného varování, které par riziko bankrotu odhalovaly dříve než dnes. Inspirovat se můžeme ratingovým systémem, který funguje ve Spojeném království nebo v Lotyšsku. Právě Lotyšsko je s tímto nástrojem nejdál : ​​Pokud systém u podnikatelského subjecttu zaregistruje existenční problém, nabídne mu například možnost odložení daně tak, aby donadec hnšanci.

Principiálním problémem, který komplikuje celou politicu druhé ance, je obtížné oddělování padku poctivých a nepoctivých podnikatelů. Příklady dobré praxe můžeme spatřit v Rakousku a Litvě : Například Rakušané uvalují dočasný zákaz innosti jen podnikatelům, kteří byli za manipulaci účetnictví a speculace odvouszennzech.

Problème de validation de disque

Podobně velkou bariérou je diskvalifikace podnikatele na finančním trhu. Státy neumějí zařídit, aby bankovní domy nebo veřejné zdroje financí rozlišovaly, zda byl něčí padek vyvolán přirozenými usine (transformací trhu), nebo nečestným postupem. Některé státy se alespoň snaží omezovat období diskvalifikace a obnovovat creditní skóre podnikatelů poté, co se jim podaří očistit se od dluhů. Příklady jsou Bulharsko, ecko, Itálie, Litva, erná Hora, Norsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.

Iniciativní státy tlačí hlavně na zkrácení asu insolvenčního procesu – no, aby mohl podnikatel co nejrychleji vyřešit všechny problémy a začít znovu. Dansko a Irsko proto zkrátily období udělení oddlužení na maximálně tři roky, po nichž podnikatel může svobodně začít znovu. Ve Francii probíhá konzultace o druhé anci ze strany adů již během insolvenčního procesu. Stát navíc nabízí převzetí ásti dluhů s možným odkladem splacení. Ve Slovinsku mohou estní podnikatelé v konkurzu požádat soud, aby jim ponechal potřebná assets ještě během insolvenčního procesu.

astým problémem, který mnoho zemí neřeší, je chybějící komunikace a nedostatek informací. Litva, Německo nebo země Beneluxu se proto aktivně snaží o propagaci úspěšných projektů, které druhou anci dokázali dobře využít.

V neposlední adě je problematique druhé ance ve většině států zce provázána s podobou státního aparátu. Politica slaví spěchy, pokud jsou do procesu kromě podnikatelů a ministerstev zapojeni i další aktéři – podnikatelé asociace a agentury. Příkladem je Národní agentura na podporu podnikání v Litvě, která podporuje druhou anci poradenstvím, právní pomocí i financováním. Projet Podobne rozjely iv Belgii a Francii.

Fze une insolvabilité

Jednou z možných cest, jak se vyhnout tvrdému krachu podniku, je fúze s novým investorem, případně s partnerem, který podnikání krachujícího podnikatele věří a pokusí se jej zachránit. Například přesměrováním ásti odbytu nebo rozšířením výrobní capacité. Příklad dobré praxe vidíme v Norsku, kde jsou podniky s kombinovaným ročním obratem menším než přibližně 2,5 millions d’euros osvobozeny od povinnosti oznámit rozhodnutí o fúzi. Vstup nového investora no probíhá bez zdlouhavých a nákladných znaleckých posudků, etních zpráv a edních rozhodnutí. Vše no probíhá rychleji.

Jedním zfactorů, které par mohly podnikatelům v potížích pomáhat, jsou vstupy kapitálu ze strany externích investorů. Mnohé však odrazují složité a nepřehledné insolvenční procesy. Ve všeobecném povědomí jsou navíc insolvabilité spojeny s netransparentními, často i manipulovanými a podvodnými konkurzními boji o majetek lukrativních firem z předešlých let. Přestože počet takových případů klesá, stále přispívá k negativním stereotypům.

Skloňovaným přívlastkem konkurzních ízení je i jejich nepřehlednost. Bez využití speciálních oprávnění (vyplývajících z věřitelské či ední pozice) si potenciální investisseur asto nemůže ověřit reálnou situaci v podniku, do kteréhoup by . Celkový přehled asto paradoxně nemá ani samotný dlužník hledající investora. Složitost procesů schvalování pohledávek, trvání posuzování i stále iroká možnost rozporování pohledávek nedávají ve skutečném ase možnost znát okamžitý a poknost kondiceř a poknost kondu.

Změna přístupu

Bankrot découvert být nutně neúspěchem – může se stát i novou ancí. Proto de podnikatelům měly vycházet vstříc i orgány státní správy. Nutnou podmínkou je odstranění criminalizujících prvků insolvenčního práva a příprava opatření, která zamezí spekulativnímu odvádění majetků či neoprávněně zísorganíizamm povolískanm.

Pour však není vše. Institut Veřejné par měly změnit také rétoriku. Často totiž vystupují proti bankrotujícím podnikatelům nepřátelsky a příliš tvrdě. Firmy i podnikatelé v insolvenci by ideálně měli být motivováni, aby se přestáli těžké období insolvenčního procesu a byli opět užiteční.

Informations sur les vices :

Auteur je novinář, věnuje se především Ekonomice a byznysu. Aktuálně se podílí na eském vydání knihy Rusko contre Plamenech.