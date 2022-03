Droits français – evangelici.net

Les médias italiens n’ont pas accordé d’importance particulière à l’éventuel discours impacter important dans la relation entre l’éthique et la politique. Lorsque, début janvier, la France a pris la présidence tournante de l’Union européenne, le président Emmanuel Macron comme d’habitude, il a prononcé un discours décrivant l’avenir, ou du moins ses idées sur l’avenir, pour l’UE. Parmi les différents sujets abordés dans son allocution, la proposition d’inclureAvortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’unité.

Ils peuvent encore être les mots de politiciens intelligents, capables de contrôler la sensibilité du public moment (en plus de l’interruption de grossesse, il propose également de donner du poids à l’environnement dans la Charte), mais la réaction du public a été choquante : treize secondes taper scène ouverte, comme rappelez-vous Avvenire.

«L’humeur qui se réfère à certaines questions au Parlement européen – commentaires des journaux – nous le savons depuis un certain temps. En juin dernier… un résolution l’avortement universel non contraignant a été approuvé par la plupart. Et des lois favorables à l’interruption volontaire de grossesse, plus ou moins conditionnelles, existent désormais dans presque tous les États membres. Cependant, il s’est avéré que personne n’avait jamais intégré cette possibilité dans son propre kemungkinan. Constitution écrit ». Désormais, Macron « joue la carte des propositions où il est sûr qu’il y aura un consensus. Plus qu’un thème écologique évident. Et c’est arrivé: les applaudissements immédiatement, instinctif».

Les membres peuvent ne pas être conscients des possibilités conséquence: « En exprimant une appréciation flagrante pour Macron, le Parlement européen semble avoir approuvé la faisabilité d’accorder un statut constitutionnel à l’avortement. Il adhère à l’idée d’égaliser les probabilités pousser un enfant pour le refus de la torture ou de l’esclavage (articles 4 et 5 de la Charte) ou de la liberté de conscience et de religion (article 10). Arrêtez-vous juste un instant pour réfléchir pour réalisergros de cette assimilation. Plus encore qu’au niveau de l’éthique ou de la religion, qu’au niveau de l’anthropologie ou encore qu’au niveau de la philosophie du droit ».

Une perspective « à faire absolument » frisson. Car cela risque de marquer un tournant dans la pensée générale ».

crédit photo : avvenire.it