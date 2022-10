DPA : Un groupe d’alpinistes à la recherche d’un moyen plus sûr d’atteindre le sommet du mont Everest

KATMANDOU – Les grimpeurs qui grimpent au sommet du mont Everest passent devant les corps de leurs prédécesseurs qui sont morts sur les pentes de la plus haute montagne du monde et dont les corps n’ont pas été enlevés en raison des conditions difficiles. L’équipe, composée d’un grimpeur français et népalais et de leurs fils, cherche maintenant à trouver un itinéraire plus sûr vers le sommet. Mais certains ont vu leurs plans avec scepticisme, a écrit l’agence DPA.

Les chutes de Khumbu, situées entre le camp de base et le premier des quatre camps des hautes terres, sont particulièrement effrayantes pour beaucoup de ceux qui décident de conquérir le mont Everest. Les cordes fixes et les transitions d’échelle aident les grimpeurs à faire face, mais même cela n’empêche pas les accidents répétés.

Selon le ministère népalais du Tourisme, environ 40 personnes sont mortes jusqu’à présent dans la région de la cascade de glace de Khumbu. En 2014, 16 Sherpas ont été emportés par une avalanche à cet endroit.

Des expéditions organisées du côté népalais ont cependant continué à choisir cette route. Il existe également des itinéraires alternatifs vers le sommet du mont Everest depuis le Tibet – mais l’ascension est plus chère et la Chine n’a pas délivré de permis aux étrangers depuis le début de la pandémie.

Un alpiniste français et népalais et leur fils veulent maintenant introduire un nouvel itinéraire vers la plus haute montagne du côté népalais qui évite les chutes de Khumbu et est donc plus sûr, ont-ils déclaré.

Soixante-dix ans Marc Batard il a dit qu’il envisageait la possibilité d’un nouvel itinéraire sur un vol panoramique à partir d’un hélicoptère. Puis lui, son ami népalais, Pasang Nurbu Sherpa et le reste de l’équipe ont exploré la région à pied – jusqu’à 5 880 mètres – et complété une partie de la route avec des amarres fixes.

Ce mois-ci, ils veulent conquérir l’Everest de 8 848 mètres d’altitude avec leur nouveau parcours. Si Batard atteignait le sommet sans utiliser d’oxygène artificiel, il serait la personne la plus âgée de l’histoire à le faire, a déclaré Billi Bierling, actuellement en charge de la base de données himalayenne. Il affirme lui-même qu’il envisage de le faire.

Batard est entré dans l’histoire de l’Everest il y a 34 ans lorsqu’il est devenu la première personne à gravir le sommet seul sans oxygène en moins de 24 heures.

Si l’équipe réussit, dit Batard, il faudra encore deux ou trois ans avant que les entreprises d’escalade puissent utiliser des itinéraires alternatifs avec leurs clients. Entre autres choses, il est nécessaire d’attacher une protection plus complète à la passerelle.

Cependant, dans le domaine de l’escalade, le nouveau parcours n’a pas convaincu tout le monde. « Pourquoi les entreprises d’escalade et les grimpeurs eux-mêmes ont-ils choisi des itinéraires au-dessus des chutes de Khumbu au fil des ans s’il existe des itinéraires meilleurs et plus sûrs ? » a déclaré le guide de montagne expérimenté Pemba Sherpa.

Le grimpeur et blogueur américain Alan Arnette est également sceptique. Selon lui, ce nouveau chemin est techniquement exigeant, il peut donc être une alternative pour les grimpeurs professionnels, mais pas pour le grand public.

Le ministère du Tourisme du Népal a déclaré que le gouvernement reconnaîtrait la nouvelle route comme une route officielle si elle était jugée sûre. Au cours de la principale saison d’escalade printanière cette année, plus de 300 étrangers prévoient de gravir la montagne, dont la première équipe composée entièrement de noirs.

D’autres records sont attendus. Notre guide de montagne népalaise Rita Sherpa, par exemple, veut battre son propre record et monter au sommet pour la vingt-sixième fois. La guide de montagne Lakpa Sherpa devrait également améliorer son record et devenir la première femme à atteindre le sommet de la montagne pour la dixième fois.