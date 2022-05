12 candidats sont officiellement entrés dans l’élection présidentielle française, dont le premier tour aura lieu le 10 avril. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, l’a annoncé. Selon le sondage, l’actuel chef de l’État, Emmanuel Macron, a les meilleures chances de l’emporter. Au second tour des élections, prévu le 24 avril, il devrait affronter la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

La candidate républicaine (LR) Valérie Pécresse et l’autre représentant d’extrême droite ric Zemmour devraient également recueillir plus de dix pour cent des voix au premier tour. La liste comprend également la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, et l’homme politique de gauche Jean-Luc Mélenchon.

Tous les candidats doivent obtenir au moins 500 signatures d’élus locaux d’au moins 30 départements auxquels ils appartiennent France numéro 101.

Au final, le candidat de gauche Philippe Poutou, qui s’est présenté à la présidence en 2012 et 2017, figurait également sur la liste.

François Asselineau, candidat au départ de la France de l’UE et de l’OTAN, qui s’était battu pour l’Elysée il y a cinq ans, n’a pas recueilli suffisamment de signatures.

Les chos part lundi publié un nouveau sondage d’OpinionWay et Kéa Partners selon lequel l’actuel chef de l’Etat, Macron, a les meilleures chances de succès.

L’enquête a également confirmé la tendance de ces derniers jours, qui montrait que le soutien de Macron avait fortement augmenté depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Selon un nouveau sondage, 30% des électeurs le soutiennent désormais, dépassant cette limite pour la première fois dans une enquête auprès de ces entreprises. La semaine dernière, sa préférence a augmenté de six pour cent, avec une augmentation tout aussi significative dans d’autres sondages, note Les Chos.

Le Pen remporterait le deuxième plus grand nombre de voix (18 %) au premier tour de l’élection. La composition du second tour des élections, dans lequel se présentent les deux candidats les plus performants, si aucun ne remporte plus de 50 % au premier tour, sera la même qu’il y a cinq ans. Selon un sondage des Chos, Macron gagnera encore la bataille avec Le Pen cette année, avec 59 % des voix.