Donovan Carrillo ne veut pas se réveiller

Donovan Carrillo ne voulait pas de son programme court, émaillé de Santana et de ses Femme noire magique, ne finira jamais. Il s’est amusé pendant que son épée brisait la glace de Pékin 2022. La qualification du jury lui a décerné un « état de grâce ». « J’ai juste abandonné. Je ne veux pas que ça se termine. Je voulais continuer ce rêve, mais à un moment donné, j’ai dû partir parce qu’un autre patineur entrait dans l’arène », se souvient-il avec un sourire et une petite plaisanterie.

La première patineuse artistique mexicaine à se qualifier pour le programme long des Jeux olympiques d’hiver est maintenant de retour au pays après ses aventures en Chine. L’homme de Guadalajara remercie sa famille, principaux artisans de son succès inattendu dans un pays sans hiver, presque sans glace : « L’idée ne leur a jamais semblé déraisonnable. Ils m’ont laissé rêver, me connaître et me challenger sans me fixer de limites. Ils m’ont laissé aspirer au rêve olympique dans un endroit où les sports d’hiver sont rares, où souvent la seule neige qu’on connaît est celle qu’on voit sur la patinoire », a-t-il plaisanté sans effort pour éblouir les badauds et l’écouter. , sur le glace et devant le micro, et il était clair que Donovan patinait non seulement pour lui-même, mais aussi pour le plaisir de ceux qui le voyaient : « La véritable affection, les sourires, les petits gestes sont ce qui me permet de me connecter avec les gens. Je voulais montrer la valeur unique que nous avons en tant qu’êtres humains. »

Carrillo a participé à une conférence de presse avec la directrice de la Commission nationale pour la culture physique et le sport (Conade), Ana Gabriela Guevara ; son entraîneur, Gregorio Núñez; et Nancy García, juge certifiée par l’ISU (International Skating Union, pour son acronyme anglais). Le responsable a assuré que le soutien économique reçu par Donovan serait soumis aux mêmes règles de fonctionnement que celles appliquées aux athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo ; ça veut dire, la bourse dépendra des résultats obtenus, en particulier, au maximum; si un athlète ne termine pas dans les 16 derniers de son épreuve (ou n’atteint pas la finale ou les demi-finales), son allocation d’État sera réduite.

Dans le cas de la patineuse artistique, qui a droit à 30 000 $ par mois, le montant de la bourse peut varier selon sa participation à la Coupe du monde ISU. Guevara a précisé, à une question sévère des États-Unis, que l’aide de Conade ne se limiterait pas exclusivement aux subventions : « Il existe de nombreux domaines d’opportunités. Vous aurez le soutien d’une équipe multidisciplinaire et ce que vous pouvez apporter. Il y a aussi des dons. Ce qui me motive le plus, c’est de le voir concentré, qu’il soit clair sur ce qu’il veut. Des choses importantes arrivent qui ne concernent pas seulement les bourses. »

Pendant ce temps, Donovan commencera bientôt ses préparatifs pour le Championnat du monde ISU 2022 qui aura lieu à Montpellier, en France, fin mars. Il poursuivra sa routine d’entraînement dans les patinoires de León et de Guadalajara, en attendant que les gouvernements des entités respectives se joignent aux efforts pour garantir de meilleurs terrains d’entraînement. « Les deux pays ont manifesté leur intérêt à nous soutenir. J’espère que quelque chose de mutuellement bénéfique sera fait pour nous promouvoir davantage, pour réaliser à l’avenir une meilleure infrastructure où Donovan et la nouvelle génération pourront pratiquer le sport de manière professionnelle »a déclaré Núñez, qui connaissait la carrière de Guadalajara depuis le début.

Conseils du « grand »

A l’issue de la compétition de Pékin 2022, Donovan a pu échanger ses impressions avec deux des meilleurs patineurs de l’histoire : Nathan Chen (or en Chine, 21 places devant le Mexique) ; et Yuzuru Hanyu (or à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018). « Avoir la possibilité de communiquer avec eux est très motivant pour nous tous. En plus de les féliciter et de leur exprimer l’admiration que j’éprouve pour eux, ils m’ont dit qu’ils étaient très satisfaits de mes résultats. Ils me souhaitent beaucoup de succès et une amélioration continue. Ces mots me parlent beaucoup, car le fait que les deux plus gros vous disent qu’ils portent un poids très important »a commenté Carrillo.