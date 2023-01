donner la paix vs. expérience politique. m Pavel et Babi s’adressent aux électeurs

Petr Pavel s’est appuyé sur son slogan de paix, qu’il a poursuivi tout au long de la campagne. Entre autres choses, Volie essaie de persuader par le biais de panneaux d’affichage, de discussions et de publicités sur les réseaux sociaux. Sur eux, il a partagé des vidéos et des photos de soirées privées où il est apparu bobine de flanelle.

Grâce au général Pavlo, le manteau de flanelle du premier général est devenu la marque de fabrique de ses contemporains. Simple vêtement, la sueur est devenue un symbole porté par sa campagne présidentielle et ses publications sur les réseaux sociaux. Il a également apporté un rouleau de flanelle en cadeau à son adversaire Danua Nerudov lors du débat sur CNN Prima News. Il lui a donné un tour sur les tresses.

Le candidat à la présidence Petr Pavel lors de la journée TDR avec modèle (24 décembre 2022) | photo : Facebook

Pavel a ainsi mis en lumière l’étendard sombre, que le groupe Ztohoven a volé en 2015 et remplacé par des survêtements rouges. Quelques jours avant l’élection, il a annoncé qu’il l’avait reconquis. Exilé par ces normes, ce n’est pas sa faute si on voudrait se comporter comme un criminel de première classe, mais Milo Zeman a désobéi à ses ordres et usurpé sa dignité. Je comprends la motivation du groupe, mais je n’approuve pas ce qu’ils font, commente Pavel, disant qu’en tant que soldat, je le vois comme un symbole d’être plus fort.

Petr Pavel montre sa biographie. | crédit photo : iDNES.cz

Enfin, c’est dans ses campagnes que Pavel évoque pour la première fois sa carrière militaire et le sauvetage d’au moins 53 soldats français. Pour cela, il a reçu la plus haute distinction militaire française Vlen k.

Aidez les gens, c’est pourquoi Babi

Andrej Babi construit son expérience politique sur les campagnes. Son slogan sur le panneau d’affichage électoral était : Aidez les gens, c’est pourquoi Babi.. Dans sa campagne présidentielle, il s’est présenté comme un gestionnaire de crise qui, par exemple, a fait traverser la République tchèque à la pandémie de coronavirus. l’ancien premier ministre de la République tchèque a passé sa campagne dans la célèbre résidence.

Andrej Babi en tournée sv à Touimi (12 août 2022)

Pig n’assiste qu’à l’un des débats préélectoraux, au lieu de parler de l’élection à travers son propre talk-show. Il a qualifié le débat de cirque. L’un des principaux motifs de la campagne de l’ancien Premier ministre était la critique de ses actions.

Dans le seul duels de débat à la station Nova, où il a été nommé par le mouvement ANO, il a accusé ses rivaux Danua Nerudová et Petr Pavla d’être des candidats au gouvernement et des théoriciens sans expérience politique.

Pig s’attaque également au possible combat de deuxième tour de Petr Pavl. Au cours du débat, il a affirmé que les gouvernements ANO et SSD, ainsi que le président Milo Zeman, avaient réussi à faire pression pour la place de Paul sous la direction de l’Alliance de l’Atlantique Nord (OTAN). Pavel nie l’influence de Baba sur son nom.

Babi a également souligné le rêve de la dette nationale pendant son mandat au ministère des Finances du gouvernement de Bohuslav Sobotka et ses liens étroits avec des politiciens étrangers influents. Il a rendu visite au président français Emmanuel Macron avant les élections.

Rencontrez Andrej Babie avec le président français Emmanuel Macron à Pai. (10 janvier 2023)

Le tribunal est intervenu dans la campagne du Cochon de manière astucieuse dans une affaire impliquant une subvention de cinquante millions de dollars pour la construction de l’arène et de l’antre. Babie Court n’a pas compétence miséricordel. Dve Babi toute la cour le qualifie de politique.

Après la décision du tribunal, Babi s’est dit heureux que le système judiciaire ne les ait pas suspendus. Non coupable! Je suis très fier que nous ayons un système judiciaire indépendant et le tribunal a confirmé ce que j’ai dit depuis mon arrestation. Je suis innocent et je n’ai rien fait d’illégal, a déclaré Babi.