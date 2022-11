Doni a humilié la France avec 47 points, l’équipe lituanienne a évité un échec historique

Espagne – Lituanie, Turquie – France, Slovénie – Belgique et Allemagne – ern Hora participera à la finale de huit matches de samedi.

Dans la course contre la France, la Slovénie s’est assuré la première place du tableau du groupe B. 41 points par Janis Adetokunba – mais en quelque sorte la meilleure performance stellaire en EC de tous les temps. Seul le Belge Eddy Terrace fait mieux, en 1957 l’Albanie marque 63 points.

La performance de Doniv s’est également démarquée puisqu’il a marqué 36 points contre l’Allemagne à la fin du troisième quart-temps. Bhem 24 heures a réussi 83 points. Contre l’obscurité argentée des Jeux olympiques de Tokyo, il a réussi 23 tirs du terrain, en convertissant 15 d’entre eux. Six triples l’ont aidé. À la fin du premier match (il avait 27 points), il a pris un coup à la tête et a couru sur le plateau.

Luka Doni contre la France :

L’attaquant des Dallas Mavericks a joué 39 minutes au centre et a réussi sept rebonds et cinq passes décisives. Goran Dragi a suivi avec 14 points, car il a joué un grand rôle à la fin. Le centre Mike Tobey, qui a un problème à la cheville, est absent.

Luka a joué un bon arrêt. Le vin nous chouchoute. En supposant que cela soit normal, ce n’est pas le cas, a déclaré l’ancien entraîneur de Nymburk Aleksander Sekuli, qui a mené la Slovénie à la défense de son titre. C’est un jeu fantastique. Jusqu’à ce qu’il ait un impact sur un match comme un seul match dans l’histoire pourrait le faire, a déclaré le pivot français Rudy Gobert.

Il a mené la France en tant que buteur avec 19 points, Evan Fournier a réussi 15 points et Thomas Heurtel 10 points plus 10 passes décisives. Guerschon Yabusele n’est pas en reste.

La Lituanie a commencé le tournoi avec trois défaites, mais mardi, elle a battu l’équipe la plus faible du groupe, la Hongrie, et maintenant elle a remporté son dernier match contre la Bosnie-Herzégovine. Ainsi, ils évitent la menace d’un échec historique, ou ils ne sont jamais éliminés du groupe. Le deuxième quart a été décidé par le favori 28:14.

Temps forts de Lituanie – Bosnie-Herzégovine :

L’équipe de Bosnie, choquée par la défaite contre la Slovénie, n’a pas été aidée par l’acquisition de 22 points de Danan Musa, le meilleur buteur du match, Jusuf Nurki, a obtenu 15 points. Dans la pénombre lituanienne, Marius Grigonis a marqué 16 points, Jonas Valaniunas a inscrit un double doublé pour 13 points et 15 rebonds, ajouté cinq passes décisives.

L’Allemagne a clôturé la journée avec une victoire écrasante sur Maarsk 106:71 et a disputé le match dans le neuvième set. Un peu de soutien sur ele avec la réponse de Dennis Schrer. Christian Sengfelder a utilisé l’espace pour 22 points, Maodo Lo pour 21 points, Niels Giffey a réussi 19 points, Andreas Obst 16 points et Franz Wagner 15 points.

Sans déménageur, Hangy a trouvé le meilleur joueur de Zoltn Perl 15 points.

panl a rempli son rôle et a dominé le groupe A à Tbilissi.La confrontation avec la Turquie leur a coûté leur quatrième défaite en cinq matchs, le résultat de 72:69 a déclaré un match égal, mais pas bon.

Willy Hernangmez, le pivot de l’équipe, est venu à la rescousse, il a caché six de ses 15 points dans les six dernières minutes, et les a complétés avec sept rebonds. Lorenzo Brown a ajouté 11 points et sept passes.

La Turquie n’a pas réussi à marquer 20 points représentés par Cedi Osman, Furkan Korkmaz a ajouté 16 points et Alperen Sengn 14 points et 12 rebonds.

La Belgique a également remporté une promotion après sa victoire 89:80 contre la Bulgarie. L’ancien attaquant de Nymburk Retin Obasohan a ajouté 25 points et a été le meilleur buteur de la Belgique. Manu Lecomte mène l’échauffement avec 20 points. Saa Vezenkov a de nouveau mené la Bulgarie, marquant 26 points et 13 rebonds (il a terminé le tournoi avec des moyennes de 26,8 points et 12,2 rebonds). Dee Bost a ajouté 18 points.

Ern Hora a clôturé son séjour en Géorgie avec une victoire sur l’équipe locale 81:73, menée par Igor Drobnjak avec 22 points et Kendrick Perry avec 17 points et neuf passes.

De plus, pas une seule victoire controversée contre la Turquie sur cinq tentatives n’a aidé l’équipe locale faible, ainsi que la nouvelle équipe, leur équipe avec le tournoi est l’ancien partant Thaddus McFadden avec 16 points et Sandro Mamukelavili avec 15 points plus 10 rebonds. .

EuroBasket à lui Groupe A (Tbilissi) :

Turquie – Pologne 69:72 (18:17, 34:38, 50:56)

Bulgarie – Belgique 80:89 (19:20, 30:41, 60:66)

Géorgie – ern Hora 73:81 (19:21, 35:41, 52:58) Groupe B (Colonel nad Rnem):

Lituanie – Bosnie-Herzégovine 87:70 (28:28, 56:42, 75:59)

France – Slovénie 82:88 (19:20, 40:44, 64:64)

Hongrie – Allemagne 71:106 (19:22, 39:54, 58:81)

Tableau Konen groupe A M DE DANS P AVEC B 1. Manoir 5 4 1 431:368 9 2. Turquie 5 3 2 403:378 8 3. Ern Hora 5 3 2 381:378 8 4. la Belgique 5 3 2 384:383 8 5. Bulgarie 5 1 4 427:475 6 6. géorgien 5 1 4 381:425 6