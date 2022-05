« Don Carletto » ordonné en Italie, Angleterre, France, Allemagne et Espagne | Vidéos

Carlo Ancelotti rendez-vous ce samedi à histoire du football être premier entraîneur à remporter cinq ligues majeures en Europe (espagnol, anglais, italien, allemand et français) après avoir ajouté d’abord avec le Real Madrid, à l’intérieur deuxième étape à Chamartín, un autre exploit pour le stratège italien qui a également pu gagner, en plus, trois Ligues des champions avec deux équipes différentes.

Stratège de Reggiolo, qui a dirigé l’équipe blanche pour la première fois au cours de la période 2013-15, lever la ‘Ligue des champions’ à LisbonneLe dixième tant attendu, et aussi Coupe du Roi en face de Barcelone Josep Guardiola à Mestalladans la finale n’oubliez pas de sprinter Gareth Bale pour renverser les Catalans quelques minutes avant 90.

Cependant, Ancelotti ne peut pas gagner le championnat avec le Real Madrid dans ces deux saisons. première a terminé troisième dans le championnat remporté par Atletico Madrid, La première Diego Pablo Siméon, même si seul le blanc est parti à trois points des Colchoneros et à égalité avec Barcelone à la deuxième place. Les «buts moyens» les ont finalement classés troisièmes.

Lors de la prochaine campagne, 2014-15, Real Madridbien qu’initialement bénéficiant de bons bénéfices, terminer à la deuxième place deux points de Barcelonequi a été déclaré champion 48 buts de Cristiano Ronaldo dans ce championnat. Deux saisons et deux choix de titre qui se sont terminés en vain après le passage à vide de l’équipe sur une portion de terrain décisive.

Cependant, cette campagne, tout s’est bien passé pour Ancelotti et ses après saisir la blessure qui en vaut vraiment la peine et avec une énorme différence. Meringue Ils ont actuellement 16 points d’avance sur Barcelone. en l’absence quatre jours de plus tournoi national. Une victoire extraordinaire qui est devenue l’apogée de la carrière de l’Italien.

Ancelotti il a remporté sa première « grande » ligue en saison 2003-04 mener à AC Milan, dans sa troisième saison en tant que « rossonero », et après l’avoir caressé trois fois. Le premier est avec Parme en 1997, était le finaliste, et les deux autres sont venus quand il a dirigé la juventus, où il est également certifié deux deuxièmes places (1999-00 et 2000-01), à seulement deux points du vainqueur.

Mais, en 2004 capable de soulever sa première Liga en Serie A à la fin avec le club où il a développé presque toute sa carrière de footballeur. L’équipe est composée de grands talents comme André Chevtchenkomeilleur buteur du championnat, Dida, Cafu, Kaká, Seedorfl’Éternel Maldini, Inzaghi et Nesta, parmi beaucoup d’autres.

Au cours des cinq saisons suivantes avec l’AC Milan, Ancelotti a failli remporter un autre titre un an plus tard mais pour le reste de la saison, il était troisième, quatrième et cinquième. Changement de décor avec son arrivée à Chelsea, où il a été couronné première ligue à votre première occasion. 2009/10 lui a permis de faire sa première au Royaume-Uni.

Il combine ‘bleu’ avec des joueurs comme Didier Drogba, a marqué le champion de cette année-là, ou Franck Lampard ils méritent de surmonter Manchester United pour un point. Le titre qui ouvre la porte Football français où il dirige le Paris Saint-Germain qui forme le mégaprojet basé sur pétrodollar

Il lui est arrivé la même chose qu’à Londres mais dans l’autre sens. A Paris, il n’a pas gagné la première fois, mais oui dans la saison deux. Une Ligue gagnée avec 12 points de locationoh avec Zlatan Ibrahimovic est inarrêtable, Auteur de 30 buts pour prendre le plus haut à Paris. C’était sa troisième ligue majeure dans sa poche. Les deux restants : Allemagne et Espagne.

C’est alors qu’il l’atteignit en Bundesliga, Après la première étape de Real Madrid, avec Bayern Munich où il n’a eu aucun mal à confirmer le domaine. Les Bavarois ont gagné leur Ligue pendant une décennie et avec Ancelotti ce n’est rien de moins. Au total, 15 points d’avance sur ses poursuivants et un sac de buts dans les chaussures de foot. Robert Lewandowski et Arjen Robben.

Cependant, Ancelotti viré du Bayern Munich après un Défaite humiliante avec le PSG en Ligue des champions ce qui l’a obligé à attendre le cours suivant pour s’asseoir à nouveau sur le banc. Avec Naples Il était à la fois cette campagne et la « liquidation » qui a suivi dans ce qui ressemblait à un pas en arrière dans sa carrière après avoir choisi de Everton saison 2019-20.

Ancelotti, qui a passé deux saisons de plus en Angleterre, recruté par Florentino Pérez l’été dernier après au revoir Zinedine Zidane. Ce drame a donné licence pour gagner la Ligue manquante dans son dossier: Espagnol

Ligues remportées par Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur :

Serie A italienne : AC Milan, 2003-04

Premier League anglaise : Chelsea, 2009-10

Ligue 1 française : Paris Saint-Germain, 2012-13

Bundesliga allemande : Bayern Munich, 2016-17

La Liga espagnole : Real Madrid, 2021-22