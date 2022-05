Documentaire français montrant sa famille et sa maison

Non seulement en Angleterre, ils sont émerveillés par tout ce que fait Luis Díaz à Liverpoolen raison de ses belles performances en Ligue des champions, compétitions dans lesquelles il a récemment marqué des buts, et en Premier League vue dans différentes parties du monde.

C’est pourquoi du canal + décidé d’en savoir plus sur la vie du footballeur colombien qui se faire une place avec Mané et Salah devant l’équipe d’attaque qualifié pour la finale de la Ligue des champions.

Un journaliste de la chaîne était en visite en Colombie et visitait certains des lieux qui ont marqué la vie et la carrière de Luis Díaz. Manuel Díaz, son père, parle au nom de sa famille. Il se souvient de ses premiers pas dans le football, même s’il était enfant.

Au cours de l’événement, ils ont visité l’intérieur de la maison des grands-parents de Luis Díaz. Le bâtiment a subi plusieurs changements depuis que le fermier est devenu une personne très importante à Liverpool.

Les goûts de Melquisedec Navarro, entraîneur de la catégorie des moins de 17 ans, Fernel Díaz, entraîneur de l’équipe junior, et Gabriel Fuentes, arrière gauche, aux côtés de Luis Díaz au Barranquilla FC et Junior, ils ont donc parlé du processus de formation qui l’a amené à devenir l’un des plus grands joueurs du football colombien.

Dans le documentaire de Luis Díaz, ils font le tour de sa vie et malgré ça n’a duré que quatre minutes Ils ont pu rechercher les origines modestes d’un jeune homme qui, à 25 ans, a montré toutes ses qualités.

Lire aussi













Documentaire de Luis Díaz sur la chaîne en France

En plus d’être diffusé à la télévision nationale, La vidéo est aussi sur le web et vous pouvez entendre des histoires de personnes qui connaissaient « Lucho » avant qu’il ne devienne célèbre.