Dmitry Rybolovlev continue de diriger l’AS Monaco. Ils disent qu’ils n’aiment pas Poutine

Dmitry Rybolovlev est de nouveau sur le banc face aux sanctions que les pays occidentaux ont commencé à imposer aux oligarques russes. Mais jusqu’à présent, le nom du propriétaire de l’AS Monaco ne figurait sur aucune liste

Sa relation avec Vladimir Poutine n’est pas aussi claire que Roman Abramovich, bien qu’en 2018, il apparaisse sur une liste du Département d’État américain comme l’un des 210 amis les plus proches du président russe.

Rybołowlew a créé un empire des engrais dans son pays natal, ce qui lui a permis plus tard, entre autres, d’acheter l’AS Monaco. Avant cela, il a passé 11 mois en détention et a été accusé de meurtre

Au fil des ans, de nombreux scandales ont éclaté autour des oligarques. Les allégations concernent principalement des manipulations financières. Rybolovlev aimait les domaines coûteux, qui lui ont même été vendus par Donald Trump

L’arbitre d’un match joué au Stade Louis II siffle une dernière fois. Le Prince Albert II de Monaco a sauté de joie et est tombé dans les bras de Dmitry Rybolovlev. Ils sont heureux d’avoir restauré la fierté de la Principauté de Monaco, ils ont arraché le titre français des mains du tout-puissant Paris. Ils frottent le nez des Catariens et leur argent, bien qu’ils le fassent à peu près de la même manière — grâce au rouble de l’empire russe. Cela s’est produit en mai 2017. 20 ans plus tôt, un oligarque russe avait été libéré après avoir été accusé de meurtre.

Maintenant, Rybołowlew est à nouveau en vogue, car il y a de riches Russes à l’honneur, qui sont actifs dans le football et ont des liens avec le Kremlin et leurs hôtes dans leurs biographies. Romain Abramowicz il était tout de suite chez lui pour vendre Chelsea et a disparu du football européen au moins pendant un certain temps. Gazprom a perdu des contrats de sponsoring avec l’Allemand Schalke 04 Gelsenkirchen et l’UEFA, et Manchester United a résilié son contrat avec la compagnie aérienne russe Aeroflot. La société d’Alisher Ushmanov, étroitement liée au Kremlin, ne parrainera plus l’Angleterre d’Everton.

Le sol sous leurs pieds brûlait pour les oligarques russes. Ça ne peut pas non plus être calme Dmitri Rybolovlevl’un des Russes les plus riches, propriétaire français AS Monaco. Bien que son nom ne figure pas sur la liste des sanctions jusqu’à présent, cette situation ne doit pas durer éternellement. En janvier 2018, l’oligarque a été inscrit sur la liste du département d’État américain des personnes étroitement associées à Poutine. Leur relation, cependant, n’est pas tout à fait claire et il y a une opinion dans les médias selon laquelle ils sont carrément ennemis l’un de l’autre.

Il a construit un empire des engrais

L’oligarque russe a pris une participation dans l’AS Monaco en 2011, un an après que Forbes l’ait classé 10e parmi les Russes les plus riches. 11 ans plus tard, sa fortune est estimée à 6,7 milliards de dollars, ce qui le place à la 391e position parmi les personnes les plus riches du monde. Il lui a fallu relativement peu de temps pour se constituer une fortune considérable. En 1990, il a obtenu son diplôme de médecine dans sa ville natale de Perm, et même plus tôt, avec son père, il a fondé une entreprise médicale. L’entreprise fournit des produits aux fabricants de médicaments locaux. Comme le rappelle « Forbes » de la Russie, il aurait dû gagner le premier million de cette façon.

Deux ans plus tard, il se rend à Moscou, où il suit un cours de commerce et obtient une licence intermédiaire. Il peut négocier des titres. Il est retourné à Perm et a acheté des actions d’entreprises locales, dont Uralkali. L’entreprise s’occupe, entre autres, de la création d’engrais. Il ne pouvait pas se sentir en sécurité en Russie. Les entreprises prospères attirent les criminels qui veulent les dominer.

11 mois de détention

Rybolovlev a abrité tous les directeurs de son entreprise, à l’exception d’un seul, Yevgeny Panteleimonov, qui a été tué peu de temps après. Oleg Lomakin, l’homme qui finira par commettre le meurtre, a témoigné qu’il avait tué Rybolovlev. Son témoignage s’avère si fort qu’en 1996, il arrête un homme d’affaires qui passe 11 mois derrière les barreaux. À ce jour, la raison pour laquelle Lomakin a finalement abandonné ses charges reste un mystère.

Comme nous le lisons dans « Forbes », Rybołowlew a fait fortune grâce à des contacts étroits avec des personnes liées au gouvernement local ou central. Selon certains, non seulement il a pris de l’argent à d’autres personnes influentes, mais il a fini par faire tout ce qu’il pouvait pour les faire cesser leurs activités. Au cours des années suivantes, il a construit successivement Uralkali, qui est devenu un magnat mondial. En 2010, il a vendu 53 pour cent. actions dans la société. Il a gagné environ 5,3 milliards de dollars grâce à la transaction.

Déménagement à Monaco et polémique

Peu de temps après, il a également vendu les actions restantes et investi, entre autres, dans une banque chypriote, ce qui lui a finalement donné le passeport de ce pays. Cette même année, il s’installe à Monaco et, avec sa fille, investit dans un club local alors en mauvaise posture, évoluant en deuxième division. Les oligarques espéraient qu’ainsi, il recevrait également la citoyenneté royale. Le club l’a acheté pour une somme symbolique, mais a promis d’y injecter beaucoup d’argent.

En 2013, l'AS Monaco est promu Ligue 1, et la Russie a dépensé plus de 140 millions d'euros pour son renforcement. Au final, l'équipe s'est hissée au sommet en 2017. Cependant, les oligarques n'ont pas trouvé la paix dans le royaume et la liste des controverses à côté du nom était assez longue.







Photo : Jean Catuffe / Contributeur / Getty Images Dmitry Rybołowlew (à gauche) et le Prince Albert II après la victoire de l’AS Monaco en championnat de France (2017)



En 2010, alors que les oligarques possédaient encore Uralkala, son entreprise a été accusée de polluer la rivière locale à Perm. En 2016, le nom de Rybołowlew est apparu lors du scandale des Panama Papers. Les journalistes affirment que la Russie a utilisé une société enregistrée aux îles Vierges pour cacher des œuvres d’art à un moment où il était en instance de divorce avec sa femme. Les éditeurs décrivent cela comme un exemple de modèle de la façon dont les riches cachent la richesse lorsque le sort de la division de la propriété est en jeu.

Le nom de l’oligarque est également apparu dans le scandale des Football Leaks. En 2016, une tentative a été faite pour prouver que Rybołowlew manipulait les prix de ses joueurs avec l’aide d’un tiers. La Russie a démenti à plusieurs reprises ces informations. En 2017, le journal « Le Monde » a révélé que Rybołowlew avait des contacts étroits avec le ministre de la Justice de Monaco, il influencerait ses décisions, le menaçant de son influence auprès des criminels.

Propriétés et contacts de Donald Trump

La Russie a acheté l’AS Monaco, fuyant peut-être Poutine, qui n’aimait pas beaucoup ça. Cela contraste avec le cas de Roman Abramowicz, qui avait une incidence directe sur lui. En investissant dans divers endroits de Rybolovlev, il voulait échapper au dictateur russe. Il n’est pas un proche collaborateur de Poutine, rien n’indique cela. À leur tour, à Monaco, ils ne veulent plus le revoir, tout cela à cause des nombreux scandales. Il vit aujourd’hui loin du royaume, le plus souvent dans les Caraïbes.

Rybołowlew aime la vie luxueuse, il possède de nombreuses propriétés chères dans divers endroits du monde, y compris. aux États-Unis, en Grèce et en Suisse. En 2010, il l’a acheté pour 88 millions de dollars. appartement à New York. À l’époque, c’était un record en termes de montant payé pour un appartement dans cette métropole. À son tour, il a acheté l’une des maisons de luxe de Floride, qu’il a ensuite vendue, à Donald Trump. Pendant la campagne présidentielle, Trump a déclaré que c’était la seule transaction qu’il avait avec la Russie.







Photo : Jean Catuffe / Contributeur / Getty Images Dmitry Rybołowlew en conversation avec l’ancien président français Nicolas Sarkozy



De plus, le propriétaire de l’AS Monaco est également un collectionneur d’art et de yachts coûteux. Ses œuvres incluent des œuvres de Claude Monet ou de Pablo Picasso. Comme l’écrivait le quotidien « L’Équipe », les oligarques n’ont pas encore à se soucier de leurs avoirs, mais cette situation peut changer. Sa relation avec Poutine et la relation entre eux ne sont pas claires. Néanmoins, les autorités européennes ont lancé la chasse à l’homme d’affaires russe et Rybolovlev pourrait être le prochain.

