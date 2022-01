Djorkaeff : « En France, ils détestent le PSG » | sport

Youri Djorkaeff, en France-Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 1998. Matthew Ashton – EMPICS (Images PA via Getty Images)

Youri Djorkaeff (Lyon, France ; 53 ans) parle de la même manière qu’il joue au football. Il ne se cache pas, il essaie de s’amuser et, en gros, de faire en sorte que les autres se sentent bien. Il est un symbole du football français, partenaire de Zinedine Zidane lors des triomphes à la Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000, et partenaire de Ronaldo à l’Inter. Le fils du défenseur Jean, milieu de terrain formé au conservatoire de Grenoble, a évolué au Racing de Strasbourg, à Monaco et au PSG, avec qui il a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe (1996). En plus de jouer dans Calcium, Djorkaeff a joué en Premier (Bolton et Blackburn) et en Bundesliga (Kaiserslautern) avant de prendre sa retraite aux New York Red Bulls.

Interroger. Le football en France se déplace-t-il vers le nord ?

Réponse. Un juste équilibre est en train d’être trouvé. En France, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a des équipes qui sont plus compétitives aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a six ou sept ans. Et, bien sûr, le PSG, avec les joueurs qu’il a signés, a rendu le football français intéressant. Cela ne se produira pas seulement lorsqu’il sera en Ligue des champions, mais chaque match de la ligue commencera à devenir intéressant.

P Mais l’engouement pour le football perdure-t-il dans le sud ?

R J’ai joué à Monaco, au PSG et à Strasbourg. La passion est partout. Les gens aiment le football partout en France. Peut-être que nous pouvons parler de football moins intéressant plus tôt. Mais c’est quelque chose qu’on a changé à la Coupe du monde 1998. Ça a continué avec l’Euro 2000 et après la dernière Coupe du monde on peut dire que les gens sont fous de football en France.

Plus d’informations

P Plus que pour le rugby ?

R Nous n’avons jamais concouru avec le rugby. Peut-être que le rugby perd un peu son piquant quand il est professionnel. Et cela leur a fait perdre pas mal de followers. Je sais pas… tout le monde aime le rugby en France.

P Quelle est la différence entre le PSG et Lyon ?

R Lyon a construit une équipe solide et a un grand stade. Aujourd’hui, nous pouvons parler de deux styles différents d’organisation de votre modèle. Lyon s’est bâtie sur une solide académie ; celui du PSG, embauchant de grandes stars.

P Comment était le PSG à votre époque ?

R. Nous avons une très bonne équipe. Nous avons gagné la Recopa, qui était le premier tournoi continental remporté par le PSG. Cette équipe compte six ou sept joueurs qui font partie de l’équipe nationale. En d’autres termes, c’était la base de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde. Une équipe made in France, complétée par des joueurs étrangers comme Raí et Dely Valdés.

PEt le PSG au temps de ton père ? Vous souvenez-vous de quelque chose de cette époque ?

R. Bien sûr, je m’en souviens. C’était le début du PSG. A cette époque, le Parc des Princes a été construit. Mon père nous avait emmenés sur le terrain avant les célébrations officielles. Ma sœur et moi jouions dans la cour avec un ballon et elles ont pris une photo de nous qu’elles ont publiée le lendemain dans L’Équipe : « Princes du Parc des Princes », elles ont fait les gros titres. J’ai toujours cette photo avec moi. C’est un stade très spécial pour moi. J’y étais enfant. Mon père joue. Je joue. Mais c’est aussi spécial en raison de l’atmosphère que dégage ce domaine au cœur de la ville. Cela peut se sentir. Le PSG est un club jeune, oui, mais il a un super ADN. C’est un endroit idéal pour jouer au football.

P Pourquoi?

R. Parce que quand tu joues au PSG, tu te bats contre la France. Les gens détestent le PSG. L’Espagne est divisée entre Madrid et Barcelone. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas marseillais ne détestent pas ça, ils s’en fichent. Idem pour Lyon. Mais avec le PSG, non. Et c’est unique.

P Messi changera-t-il ce sentiment?

R Un joueur comme Messi a une dimension mondiale. C’est vrai que Mbappé, Neymar ou Marquinhos sont déjà là, mais Leo est numéro un mondial. Je pense que ça pourrait changer le look. Je sais pas. Ce que je sais, c’est que je n’ai jamais entendu personne dire du mal de Messi. C’est un joueur que tout le monde aime regarder et tout le monde lui souhaite du succès. C’est incroyable qu’un footballeur produise ça.

P Comment s’est passé votre rencontre avec Messi ?

R J’ai parlé à Carles Puyol parce que je voulais rencontrer Leo. Je travaille en tant que PDG de la Fondation FIFA et j’aimerais en savoir plus sur votre fondation et ses programmes. Je pensais que ce serait parler dans le stade pendant quelques minutes, mais à la place, il m’a invité chez lui. Et il m’a fait un expresso.

P Le café est-il bien fait ?

R Oui, c’est un très bon expresso. Je lui ai dit : « Je vais prendre des photos pour montrer à mon fils que Messi me fait un expresso. » Peu de joueurs vous invitent chez eux. Il m’a présenté sa femme et ses enfants. Je m’en souviens très bien car c’était la Ligue des champions mercredi. Nous sommes restés deux heures et je lui ai dit : « Léo, tu dois y aller. Vous avez le jeu. » C’était une excellente conversation sur la vie et le football.

PVous souvenez-vous de quelque chose en particulier ?

R Il s’inquiétait pour les gens en Argentine. Mais il ne se soucie pas seulement de son pays. Je m’interrogeais sur les programmes que nous avons pour les enfants. Ça m’a étonné. Il a un grand coeur. Ce n’est pas seulement un grand joueur, c’est une personne engagée et forte. Tout le monde voulait être avec lui et tout le monde lui demandait quelque chose. La vie n’est pas seulement qui vous êtes, mais aussi ce que vous faites.

P Est-il plutôt Zidane ou Ronaldo ?

R C’est unique. Je connais Zizou et Ronaldo, mais la beauté de ces trois personnes réside dans la façon dont ils traitent les gens. S’ils peuvent vous aider, ils vous aident.

P Et qu’en est-il du joueur ?

R Un phénomène est un phénomène. Lorsqu’il est arrivé à l’Inter, il a changé la façon de jouer des buteurs. Dans l’histoire, plusieurs footballeurs ont changé leur façon de jouer. Maradona en fait partie. Ronaldo l’a fait aussi mais dans une autre position. Et maintenant, Messi le fait. J’ai eu l’opportunité de jouer avec Zizou et Ronaldo et ils ont tous les deux compris que pour gagner il faut avoir une équipe solide. Et ils font tout pour que tout le monde autour d’eux comprenne que c’est ce qui compte. Ce qui compte, c’est la connexion. Maintenant, j’espère jouer avec Messi. J’arrangerai un match à la Fondation juste pour jouer avec [se ríe].

P Pensez-vous que Messi, Mbappe et Neymar feront passer les intérêts de l’équipe en premier ?

R Je me fiche de ce qu’ils font. Ce qui compte c’est le reste. Messi, Mbappe et Neymar vont très bien faire ensemble. Et nous en profiterons. La clé est au milieu de terrain. La clé est de savoir si l’équipe va appuyer haut ou défendre sur le terrain de l’adversaire. Et c’est une question de tactique de l’entraîneur. Ils avaient besoin de quelqu’un qui comprenne les besoins des trois attaquants.

P Qu’est-ce que ça veut dire?

R. Quelqu’un pour constituer l’équipe. Ils pourraient être Di Maria ou Verratti. Un joueur qui travaille comme agent de liaison avec les trois attaquants. Quelqu’un qui ne pense pas à jouer avec eux trois, mais qui réfléchit à ce qu’il peut faire de mieux pour l’équipe lorsqu’il a le ballon. Le joueur sera un élément clé au PSG.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.