Djokovic revient de l’arrière pour remporter son deuxième Open de France

PARIS (AP) – Novak Djokovic est sorti du terrain dans les vestiaires pour discuter avec lui-même après avoir perdu les deux premiers sets de la finale de Roland-Garros.

D’un côté, il apporte de la tristesse car il n’a pas la force physique pour renverser la vapeur face à Stefanos Tsitsipas, un rival plus jeune et plus complet. Un autre Djokovic veut continuer à se battre.

Devinez qui a raison ?

Enveloppé d’un service parfait, le tenace Djokovic a présenté sa version la plus impériale et est revenu par derrière pour battre Tsitsipas, la neuvième tête de série, 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Après 4 heures 11 minutes, le numéro un revendique son deuxième titre à Roland Garros et son 19e Grand Chelem.

« Comme toujours, il y a deux voix à l’intérieur : l’une vous dit que vous ne pouvez pas, que tout est parti. C’était vraiment bruyant après ce deuxième set », a déclaré Djokovic. « Je dois donner aux autres voix une chance de supprimer la voix qui dit que je ne peux pas. Je me suis dit que je pouvais le faire… C’est ce que j’ai commencé à me répéter fortement dans ma tête, qu’il forçait son chemin ».

Le Serbe a tendu les bras puis s’est touché le torse en se penchant sur la terre battue rouge du Court Philippe Chatrier après avoir clôturé le match d’une volée. Alors qu’il se dirigeait vers la touche, il a remis sa raquette à un garçon assis sur la chaise qui, selon lui, lui a donné des conseils tout au long du match.

Au fur et à mesure que le troisième set avançait, Djokovic a commencé à se sentir mieux dans son jeu et s’est envolé.

« Après cela, je n’avais aucun doute que je gagnerais », a-t-il déclaré.

Ainsi, sa victoire est passée de quelque chose de presque réalisable à inévitable. Djokovic n’a pas fait face à une seule balle de break lors des trois derniers sets.

Djokovic n’est que le troisième homme à remporter les quatre tournois du Grand Chelem au moins deux fois, imitant Rod Laver et Roy Emerson.

Il s’est avéré que la deuxième ordination de Djokovic à Paris lui a laissé un titre loin d’égaler le record de l’histoire du tennis masculin, les 20 titres détenus par Rafael Nadal et Roger Federer. Il aura sa première chance d’égaler son rival à Wimbledon, qui commence dans deux semaines.

Et en tant que champion en titre de l’Open d’Australie et de l’Open de France, Djojokic envisage un exploit très inhabituel. Il était à mi-chemin pour égaler Laver (1962 et 1969) et Don Budge (1938) en tant que seuls hommes à avoir terminé un Grand Chelem la même année.

« Je ne veux pas m’arrêter là », a déclaré Djokovic, 34 ans. « J’espère continuer (gagner) à Roland Garros, au moins une ou deux fois de plus. »

Il venait d’éliminer Nadal, 13 fois champion du tournoi, lors d’une demi-finale qui a également duré plus de quatre heures vendredi soir, un résultat que le Serbe a comparé à l’ascension du mont Everest.

C’était la troisième défaite de Nadal en 108 matches lors d’un chelem sur terre battue. Il a également battu Nadal à Paris en 2015 mais a fini par perdre en finale cette année-là, et il semble qu’il subira le même sort ce dimanche.

Tsitsipas, un Grec de 22 ans, a dominé en début de match et Djokovic a semblé léthargique pendant deux sets.

« Je n’ai pas été facile », a déclaré Djokovic. « Cela m’a coûté physiquement et mentalement. »

Il a commencé à faire moins d’erreurs, a affiné ses retours et a servi avec ténacité pour terminer le sixième retour de sa carrière après avoir perdu les deux premiers sets – et le second la dernière semaine.

Selon la Fédération internationale de tennis, Djokovic – qui a également perdu par deux sets face à l’adolescent italien Lorenzo Musetti en huitièmes de finale – est le premier homme de l’ère professionnelle à remporter un titre du Grand Chelem grâce à ce déficit.

Et l’expérience peut être un autre facteur.

C’était la première grande finale de Tsitsipas et la 29e pour Djokovic, qui a également remporté l’Open de France en 2016, ainsi que neuf titres à l’Open d’Australie, cinq à Wimbledon et trois à l’US Open.

« Je tiens à remercier les supporters grecs et mon équipe, qui continuent de me soutenir, pour mon rêve. Ça a été une longue aventure », a déclaré Tsitsipas, qui souhaite devenir le premier joueur grec à remporter un titre en simple du Grand Chelem.