Djokovic est-il dispensé de vaccination ? – TOP EN LIGNE

Les avocats soutiennent que le premier test positif de Djokovic était daté du 16 décembre. Les avocats ont remis samedi les documents appropriés au tribunal compétent. Dans ce cas, la vaccination n’est plus un prérequis pour s’inscrire et concourir à l’Open d’Australie à Melbourne.

But contre son camp possible

Samedi également, il est devenu connu que Novak Djokovic avait assisté à une cérémonie en l’honneur des jeunes joueurs serbes à Belgrade sans masque le 17 décembre, le lendemain du test positif. À ce stade, si l’allégation d’infection est vraie, elle doit être mise en quarantaine.

La performance de Djokovic à Belgrade a été diffusée par l’Association serbe de tennis via les réseaux sociaux. Un communiqué sur la page Facebook de l’association a déclaré: « Le meilleur joueur de tennis de la planète et 20 fois vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem a remis des trophées et des diplômes à de jeunes joueurs. » Et plus loin : « En raison des mesures de sécurité sanitaire, seuls les enfants sélectionnés ont participé à la remise au Novak Tennis Center. » L’association elle-même explique exactement ce que Djokovic a fait en tant que personne infectée le lendemain du test positif. Plusieurs photos sur Facebook le documentent également : elles montrent Djokovic posant avec des responsables de l’association et de jeunes joueurs. Personne ne porte de masque.

La plupart des médias serbes étaient présents et ont rendu compte de ce 17 décembre.

Djokovic était déjà sur la route dans la soirée après avoir été contrôlé positif : il a assisté à la remise des timbres émis par la poste serbe en l’honneur du joueur de tennis. Djokovic lui-même en a profité pour Instagram.