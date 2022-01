Djokovic a été expulsé d’Australie. « Je suis déçu, maintenant je vais me reposer »

Sur le vol qui a ramené Novak Djokovic chez lui, il y avait des certitudes – les siennes – mais aussi de nombreuses interrogations sur l’avenir. Il n’y a pas que le tennis, même si c’est vraiment une nouvelle qu’à l’Open d’Australie qui commence le soir il n’y a pas de numéro un au tableau d’affichage. Mais c’est un problème plus grave, en temps d’urgence et à une époque d’humanité où la dissidence a plus son mot à dire que la majorité. Et c’est aussi le cas d’un humain, un grand champion qui n’avoue jamais qu’il est du mauvais côté de la vie. Donc, il finit toujours par jouer un contre tous, donc à la fin il perd.

Novak Djokovic a été expulsé de Melbourne et du pays à la fin d’une journée où lui et son avocat se sont accrochés à une réalité de verre très subtile. Le Tribunal fédéral, composé de trois juges, n’a fait qu’imposer des sanctions claires : « Ce n’est pas à nous de juger de l’admissibilité, mais seulement si la décision du ministre de l’Immigration est irrationnelle. Et ce n’est pas le cas ». La fin, semble tirée : mais comment en est-on arrivé là ? Il y a trois aspects : personnel, public et social.

Le premier est la différence que tout le monde a toujours vue entre les champions de Serbie et les grands rivaux Federer et Nadal. Ils sont les plus aimés et il est toujours à la recherche de l’amour. Et les histoires familiales et sportives de Roger & Rafa sont trop différentes, venant d’un environnement riche, éduqué dans le respect d’eux et des autres, avec les bons techniciens et conseillers et amis qui soulignent parfois que vous vous trompez peut-être. Une autre chose est Novak, qui a grandi à Belgrade sous les bombes, avec des parents – surtout son père – toujours en quête de vengeance (hier Srdjian a déclaré « Nole a reçu 500 balles dans la poitrine »), dans un pays où il est une image absolue et avec un clan qui le craint et le respecte. Avouons-le : rien de ce que vous faites, pas même remplir un formulaire pour traverser la frontière, n’arrive sans votre consentement. Un joueur de tennis extraordinaire, mais un homme qui pense qu’il est toujours contre tout et contre tout le monde : les adversaires, le public, la drogue, le gouvernement. À tel point que la seule fois où quelqu’un était réellement à ses côtés, la finale de New York qui aurait pu lui donner l’éternité du Grand Chelem, il a échoué. Il n’a pas l’habitude.

C’est pourquoi Novak est devenu le champion du no-vax – et c’est le deuxième point -, mais a aussi fini par miser sur leur soutien : il était clair hier, devant le tribunal, que ce n’est plus une question de principe mais juste une affaire personnelle un. « Vous avez dit qu’il était contre les vaccins, mais il ne l’a jamais dit : pourquoi ne lui demandez-vous pas maintenant ? a plaidé auprès de son avocat. Cependant, c’est la dernière carte qui a fait s’effondrer tout le château. Et l’effet secondaire montre clairement que le monde, face à une pandémie mondiale, est toujours en mouvement et voyagera sans ordre particulier : Le ministre français de la Santé a annoncé qu’à Paris, en mai, Novak sera capable d’entrer vacciné, dans un pays qui se dirige vers l’obligation et où les joueurs de tennis locaux devraient se procurer du sérum pour jouer. Y a-t-il une logique là-dedans ? il y a.

Et puis, enfin, il y a le respect des règles, même si elles sont fausses. Une habitude perdue que Djokovic représente en tant que porte-drapeau : pour la changer il faut se battre, et vice versa on essaie toujours de la contourner. L’Australie est un pays où 91% de la population est vaccinée, Novak ne pouvait évidemment pas passer. L’Australie n’est même pas un pays parfait, loin de là, comme tout le monde. Mais plus personne ne veut respecter les règles pour gagner en visibilité, tant que l’ego est mis devant tout le monde et qu’au final ils gagnent. Ensuite, vous vous retrouvez avec quelqu’un qui vous fera croire que vous êtes un héros : est-ce que ça vaut vraiment le coup ?