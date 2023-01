Bien que l’Union européenne ait décrété un embargo interdisant les exportations d’armes vers la Russie en 2014 suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, dix pays ont contourné ces réglementations. Outre la France et l’Allemagne, qui ont reçu le plus de soutien de l’armée de Poutine en 2015-2020, la République tchèque figure également sur la liste.

Comme indiqué par le serveur Enquêter sur l’Europe, il s’agissait d’une cargaison de missiles, d’avions, de torpilles et de bombes d’une valeur de 346 millions d’euros (environ 8,6 milliards de couronnes). Certaines de ces armes pourraient désormais être utilisées contre l’Ukraine. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Finlande, l’Espagne et la Croatie font partie d’une douzaine de pays qui ont profité du commerce avec la Russie.

Comme l’écrivaient les journaux britanniques Soleil, selon laquelle, après la découverte, c’était un « jour de honte » pour ces pays, la France ayant le plus soutenu l’arsenal russe. Ils enverront des bombes, des roquettes et des explosifs ainsi que des caméras thermiques pour un millier de chars et des détecteurs infrarouges pour les combattants.

L’Allemagne, quant à elle, vend ce qu’elle appelle des « équipements à double usage ». Ceux-ci comprennent, par exemple, des fusils, des véhicules de protection spéciale et des pics à glace. Les Italiens ont fourni les voitures blindées.

Selon les journaux britanniques, les ventes d’armes à la Russie ont été rendues possibles par un vide juridique, car les entreprises publiques et privées ont pu honorer les contrats qu’elles avaient précédemment signés avec la Russie. Selon Investigate Europe, jusqu’à un millier de licences sont délivrées de cette manière. les serveurs Observateur de l’UE en 2021 il a écritque Česká zbrojovka devrait être l’une de ces sociétés.

milliard russe

Ce n’est certainement pas une petite entreprise. La France a vendu du matériel militaire au Kremlin pour moins de quatre milliards de couronnes, l’Allemagne a acquis près de trois milliards de couronnes et l’Italie a collecté plus d’un demi-milliard de couronnes.

Les données du groupe de travail du Conseil de l’Union européenne sur les exportations d’armes conventionnelles montrent que dix pays ont exporté du matériel militaire vers la Russie en 2015-2020 pour une valeur totale de plus de 8,6 milliards de couronnes. Jusqu’à 44 % des biens vendus auraient été fournis par la France.