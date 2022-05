Paris – La France a fourni à la Russie des équipements militaires de pointe entre 2015 et 2020, lorsque les sanctions de l’Union européenne contre la Russie pour son annexion de la péninsule de Crimée en 2014 sont entrées en vigueur. écrivez Les serveurs de divulgation, qui s’appuient sur des documents gouvernementaux classifiés et des informations divulguées à partir de sources librement accessibles. En réponse, le ministère français de la Défense a déclaré que le contrat d’équipement avec la Russie avait été signé avant l’imposition des sanctions, de sorte que l’approvisionnement n’entrait pas en conflit avec les sanctions ou la position de l’UE.

La divulgation indique que des entreprises françaises ont fourni à la Russie des équipements militaires d’une valeur totale de 152 millions d’euros (3,8 milliards de CZK) entre 2015 et 2020. Les commandes les plus importantes sont détenues par Thales et Safran, dont l’État français est le principal actionnaire.

Au cours de cette période, la Russie a reçu de la France des caméras thermiques pour plus de 1 000 chars, ou des systèmes de navigation avancés et des détecteurs infrarouges pour les avions de combat et les hélicoptères. Les archives révèlent que certains de ces appareils semblent maintenant avoir été utilisés lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« En ce qui concerne les exportations de matériel militaire, la France respecte strictement ses obligations internationales, notamment l’accord sur le commerce des armes (TCA) et la position commune de l’UE. écrivez sur Twitter, le porte-parole du ministère français de la Défense, Hervé Grandjean. Selon lui, la poursuite de l’approvisionnement en matériel militaire permet directement des mesures qui introduisent des sanctions. « Les contrats conclus avant l’annexion de la Crimée peuvent être remplis et les cargaisons d’équipements achetés avant juillet 2014 peuvent être livrées », a-t-il ajouté. Selon lui, la France n’a pas signé de nouvel accord sur les armements avec la Russie depuis l’imposition des sanctions en 2014 et n’a pas fourni à la Russie de nouveaux équipements militaires depuis l’invasion de l’Ukraine.

Le président français François Hollande a annulé la vente de deux navires de guerre Mistral à la Russie en 2015 sous la pression des pays européens et des États-Unis, mais des contrats plus petits et moins voyants se sont poursuivis, bien que Hollande et l’actuel président Emmanuel Macron puissent également l’annuler.