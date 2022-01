Discussion : Tma, zima a výpadek mobilů. Blackout par země rozhodil na měsíce, íká Cílek

Mě fascinuje jak jdou lidi negativní a mnohdy až vynervovaní pokud někdo napíše něco rizikového, negativního. Ale jakmile je někdo optimista, no hned zase diskuse plná negáčů co budou kritizovat všechno a všechny. Blackout bude, je otázkou kdy av jaké podobě, to vám ekne třeba i Drábová, příznivec JE. Každý par se měl zamyslet co se třeba může stat, co par jej limitovalo a lehce se připravit, to moc nestojí a ve finále se to hodí třeba i na plně jinou situaci. Filtr na vodu, nějaké baterie, třeba menší plynový vařič a náhradní kartuše, nějaká hotovost a rozumná zásoba trvanlivých potravin je na místě. Potom lověk může jít s klidnou hlavou do přírody, případně mu to ušetří spoustu starostí. Je to jako když cestujete, jsou lidi co vycestují mimo Evropu jen s pasem a creditkou, ti jsou poté v případě pro spousty dalších lidí a sami si vše zkomplikují. Přitom mít více gum, na různých místech, nějakou hotovost, kopii dokladů v kufru a mobilu moc nestojí. Neříkám ít ve strachu a investovat statisíce do připravenosti, ale mít rozumné zásoby a být připravený na nějaký problém, alespoň trošku. Jamam třeba i evakuační zavazadlo, kde mám víceméně věci, které mi staci na dovolenou, zatetre jsem jejjaké Spätné sitne situaci, ale již několikrát se mi stalo, že jsem z minuty na minutu se rozhodl, že ještě dnes Nekam poletím či pojedu. A jen jsem vzal kufřík a el jsem. A věděl jsem, e nic zásadního mi nebude chybět. Kdo má barák i chalupu, ten s investicí pár desítek tisíc může být připravený skoro na vše a ještě ty věci normálně používat.