Devoteam recherche de nouveaux talents dans le domaine des technologies de l’information

Vous recherchez une nouvelle et nouvelle carrière dans le monde informatique à Prague, Ostrava ou Bratislava ?

Envie d’explorer le monde des technologies de l’information ? Alors le programme ServiceNow Training, organisé par la branche tchèque de la société française Devoteam, est fait pour vous. Entraînez-vous avec les plates-formes cloud modernes et devenez consultant informatique.

Devoteam a organisé le cours deux fois dans le passé, en 2020 et 2021. Avec un grand succès, le cours sera organisé quatre fois cette année – la première édition commençant en mars, les autres auront lieu en juin, septembre et novembre. Les personnes intéressées ont la possibilité de postuler et de commencer leur carrière en informatique à tout moment de l’année.

Comment fonctionne le programme lui-même ? Les parties intéressées des trois sites de recrutement, à savoir Prague, Ostrava et Bratislava, ont participé à une formation intensive de deux semaines dans les bureaux de l’entreprise à Ovocný trh, en plein centre historique de la capitale, tandis que Devoteam organisera l’hébergement et le transport de tous les participants. en dehors de Prague. La formation sera animée par trois experts expérimentés via la plateforme ServiceNow – Jakub Luptovec, Jean Brani une Tomáš Sýkora.

Suivez ensuite une semaine d’auto-apprentissage. Le programme se termine par un examen dont la réussite implique l’obtention de la certification CSA (Certified System Administrator). Il sert de billet pour le monde du conseil en informatique – les diplômés qui réussissent seront impliqués dans la mise en œuvre de projets internationaux passionnants pour un portefeuille diversifié de clients dès que possible. Cependant, les candidats deviendront salariés Devoteam avant de commencer la formation, après avoir réussi la procédure de sélection.

ServiceNow est un leader mondial des solutions de cloud computing pour les entreprises, automatisant et simplifiant leurs opérations quotidiennes. Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme complète, les personnes intéressées n’ont rien à craindre : le formateur expliquera tout en détail et sera prêt à répondre à toutes les questions. Cela a également été reconnu par les diplômés du programme de l’année dernière.

Plus d’informations sont disponibles sur : https://cutt.ly/NAUJ7vn

Auteur de l’article : Vojtech Martinek