Désespoir séduisant, mensonges et plaisirs cruels. Le nouveau jeu de Steigerwald aborde également la guerre en Ukraine Culture News Brněnská Drbna

Lorsque Karel Steigerwald a commencé à écrire sa nouvelle pièce Who Shot Down an Angel (Le volley-ball ne boit pas de larmes), il ne savait pas à quoi cela ressemblait lors de sa première. Fin avril, le Théâtre Bolek Polívka de Brno présentera une comédie tragique sur le choc de deux mondes dans les ruines de la civilisation, les mensonges et le cynisme dans les coulisses du présent et du passé.

Il a commencé un drame Steigerwald travailler pendant la pandémie de coronavirus. Mais comme cet écrivain, selon le réalisateur Bretislav Rychlik habituellement, tout ce qui se passe dans la tragi-comédie semble très représentatif des événements mondiaux actuels. « Il exprime toutes les connotations quand il est aujourd’hui avant hier », d’accord chef de théâtre Bolek Polivka.

L’histoire se déroule dans une église en ruine, où deux sans-abri se souviennent de leur vie et discutent ainsi de la riche histoire des cent dernières années. Mais le dramaturge déclare que l’histoire dont les personnages parlent ensemble est leur propre conte de fées, dans lequel personne ne peut faire confiance. Au lieu d’histoires, les téléspectateurs ne seront choqués que par des morceaux qui peuvent signifier n’importe quoi ou rien et ils n’entendront que les cris de personnes désespérées. « On peut profiter de la destruction du monde. Il n’y a rien de plus attirant que le désespoir. » ajouter.

Comme la précédente œuvre dramatique de l’auteur, cette œuvre vise à susciter des interrogations chez les gens. De plus, avec l’invasion russe de l’Ukraine, elle a atteint des proportions complètement différentes. « Nous ne voulons pas l’utiliser comme agitation politique. Nous ne disons pas que nous allons mettre à jour le jeu d’un coup, nous allons parler de l’Ukraine et le peindre pour tous les menteurs », a expliqué le réalisateur Rychlík. Il a ajouté qu’en raison de la situation actuelle, le jeu était devenu plus à jour et couvait. « On dit que les larmes de Charles coulent de son cerveau. Mais j’ai l’impression qu’elles coulent du cœur jusqu’ici », commenter.

Comédie lumineuse et bâtards charmants

Dans les rôles principaux, Bolek Polívka en soldat et Cyril Drozda en philosophe apparaîtront comme des « mensonges de génie ». Le personnage du guerrier, ainsi que l’ensemble de l’œuvre, ont été écrits par l’auteur directement pour Polívka et son théâtre de Brno. Malgré le fait que les chiffres soient intrinsèquement négatifs, selon Steigerwald, les téléspectateurs s’y retrouveront. « Ce sont des bâtards mignons et charmants qui s’amusent beaucoup dans le monde », Rire.

Ils incarneront tour à tour le troisième et unique personnage féminin Ivana Hloužková un Eva Salzmannova. « Marie est une femme aux multiples visages qui fait ressortir différentes armes féminines dans chaque scène. Dans une scène, elle séduit, dans une autre, elle attaque, dans la troisième, elle nie avec véhémence, et à la fin, elle nie tout. » décrit Hloužková.

Le dramaturge s’est inspiré de la ville française de Nice, entre autres. Lui et sa femme et actrice Eva Salzmann ont visité le musée du peintre franco-russe Marc Chagall, certaines de ses peintures traitant du contenu du génocide stalinien en Ukraine. Mais même ce n’était pas son intention initiale.

La dernière fois que l’œuvre de Steigerwald est apparue sur scène, c’était en 2014 à Uherské Hradiště. La pièce Le prix d’une gifle ou Les chaussures de Gottwald est également présentée à l’époque par Břetislav Rychlík, qui la met en scène. Maintenant, ils verront une autre première ensemble le 23 avril, et à Prague, le public verra le spectacle le 5 mai au théâtre Studio DVA.