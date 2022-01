Deschamps impose l’abstinence sexuelle en équipe de France

L’équipe de France fait partie des grands favoris de l’Eurocup et Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe, souhaite que ses joueurs ne pensent qu’à une chose : le prochain match.

Dans ce cas, les Bleus, qui affrontent la Suisse aujourd’hui, à 16h00 (GMT), pour une place en quarts de finale, font face à une « pénitence » pour ne pas avoir pu profiter du sexe.

Selon le journal français Le Parisien, Deschamps a imposé un régime d’abstinence sexuelle depuis la concentration d’avant-tournoi qui empêche les joueurs de tout contact avec leurs femmes et petites amies.

Ainsi, Griezmann, Mbappe, Pogba, Benzema, Kanté, Koundé ou Varane, entre autres, n’ont pas eu de contact physique avec leur partenaire depuis plus d’un mois. « C’est difficile, mais cela ne peut pas être fait autrement. Vous devez l’accepter », a déploré Griezmann.

« L’abstinence ne crée pas de tension, mais c’est un sujet polémique. D’autant qu’il est difficile de ne pas embrasser ou caresser sa femme ou son petit ami », a déclaré un membre de la délégation française qui n’a pas donné son nom.

De plus, les journées en famille ont également été interdites et les contacts avec les proches pendant les matchs sont restreints. Et si quelqu’un est tenté d’enfreindre les règles, les services qui assurent la sécurité des joueurs veillent en permanence pour éviter les intrusions nocturnes ou les fuites d’hôtels.

À ce stade, le « pire » pour les joueurs français est qu’ils sont favoris pour remporter le trophée, ce qui signifie qu’ils ont encore quelques jours jusqu’au 11 juillet, date de la finale de l’Euro.