Des travailleurs dénoncent la fraude de millions dans des mégaprojets en Allemagne – Banque & Finance

L’un des plus grands projets d’infrastructure d’Europe est soupçonné d’être impliqué dans un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars. La plainte a été déposée par deux employés de la Deutsche Bahn, ferroviaire allemand, et révélée ce jeudi par Temps financier. Le projet controversé de chemin de fer Stuttgart 21 – qui prévoit la construction d’une nouvelle gare dans la ville du même nom – a subi plusieurs revers et retards (les réflexions ont commencé en 1994), et est le plus cher et le plus controversé jamais réalisé en Allemagne.



Initialement, le coût était estimé à 2,5 milliards d’euros, mais ce chiffre est passé à 8,2 milliards. Et il y a des avertissements sur une éventuelle augmentation : en 2016, l’entité chargée de l’audit des comptes publics a déclaré que la redevance pourrait s’élever à 10 milliards d’euros.

C’est précisément cette année qu’une enquête interne a été lancée à la Deutsche Bahn, après que le service de conformité ait reçu plusieurs avertissements de l’intérieur de l’entreprise selon lesquels la plupart de l’augmentation des coûts était liée à une mauvaise gestion et à des soupçons de corruption. La plainte a été déposée par deux ingénieurs qui travaillent sur le projet.

600 millions de frais inutiles

L’un des lanceurs d’alerte a déclaré qu’il estimait que la violation présumée avait entraîné 600 millions d’euros de coûts inutiles pour la Deutsche Bahn, les deux responsables affirmant que plusieurs hauts responsables du projet avaient assigné un travail inutile et reçu une indemnisation pour cela.

Un exemple est la construction d’une sous-station électrique qui ne faisait pas partie du plan initial. L’un des ingénieurs a été poussé par ses supérieurs à opter pour un contrat de 2,5 millions d’euros malgré une alternative moins chère de seulement 30 000 euros. Mais la pression n’a pas fonctionné pour l’occasion, car l’option la plus chère a fini par tomber, mais ça n’a pas toujours été comme ça.

« Le service de la conformité doit évaluer à qui profite ce comportement », demandait un travailleur en juillet 2016, dans un document accessible au FT.

L’enquête n’a trouvé aucune preuve

Ces plaintes ont été analysées dans le cadre d’une enquête qui s’est terminée, un an après son ouverture, sans que la Deutsche Bahn ne trouve de preuves d’inconduite. « Toutes les allégations d’irrégularités ont fait l’objet d’une enquête » et « se sont révélées fausses », a déclaré l’entreprise, citée par le journal, refusant de fournir plus de détails sur la portée de l’enquête et les méthodes utilisées pour la mener à bien.

Quelques semaines après la première rencontre avec le service de la conformité en janvier 2016, l’un des plaignants a reçu une série d’avis écrits d’infractions alléguées, principalement pour avoir présenté tardivement un certificat de maladie. En décembre 2016, il a été licencié. Les autres ingénieurs, craignant des représailles et estimant qu’il n’y avait aucun intérêt à enquêter correctement sur l’affaire, ont brusquement coupé le contact avec le département.