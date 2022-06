Des représentants tchèques seront également présents au Sziget en Hongrie. Vous pouvez attendre avec impatience Lenny et les autres

Le Sziget Festival est l’un des événements musicaux les plus importants et les plus prestigieux d’Europe. La bonne nouvelle est qu’en plus des stars mondiales comme Arctic Monkeys, Dua Lipa, Kings of Leon, Justin Bieber, Tame Impala, Bastille, le programme comprend également des représentants de la scène tchèque.

Cette année, le chanteur pop populaire Lenny se rend sur l’île au milieu de Budapest. Mais Sziget n’est pas seulement une question de musique, et le danseur primé Viktor Ernick et le duo Mr. Kriss & Marson, avec le célèbre Kristián Mensa, connu sous le nom de Mr. Kriss & Marson Kriss, avec son frère Marson. En plus du programme Europe Stage, Sziget a également entièrement rempli le programme Ticket Swap Arena.

Lenny et ibis x ALL Europe Stage

Cette année aussi, Sziget met en place la scène européenne acclamée, mettant en vedette des artistes passionnants qui se hissent au sommet des palmarès.

Le chanteur tchèque Lenny, qui se produira le vendredi 12 août et ne cache pas son enthousiasme à figurer au programme, figurera également parmi les talents : « Nous avons joué avec des groupes dans les grands festivals tchèques et joué pendant des dizaines de milliers d’années. auditeurs lors d’événements en Italie, mais au Sziget, ce sera notre première fois cette année. Je suis heureux de connaître ce festival à la fois de la scène en tant qu’interprète et en tant que spectateur. Je ne veux pas manquer les performances de Kings Of Leon et de Justin Bieber. Nous prévoyons également de diffuser des nouvelles de l’album à venir lors de notre spectacle et j’ai vraiment hâte de découvrir l’atmosphère unique qui nous attend au Sziget. « Je jouerai également SYML (USA), cleopatra (CAN), Shelter Boy (D) sur la scène européenne, Nova Twins (UK), French79 (P) et bien d’autres.

Cependant, le Festival hongrois du Sziget n’est pas seulement une question de musique et cela est confirmé par une large sélection de spectacles de danse et de théâtre ainsi qu’un nouveau cirque. Les noms tchèques et slovaques des danseurs figurent parmi les programmes étoilés. L’une des stars de la danse de ce festival est le célèbre danseur tchèque M. Kriss, qui, avec son frère et partenaire de danse Marson, apportera Breaking Jazz au festival, combinant des éléments de breakdance et de musique jazz. « Nous avions initialement prévu le spectacle pour des représentations théâtrales en France, et nous avions prévu de jouer avec le rythme et la dynamique du spectacle pour le public du Sziget afin qu’il ait un fort élément de surprise et d’incertitude. Nous attendons avec impatience FKJ, Jungle ou BADBADNOTGOOD du programme Sziget », a déclaré Kristián Mensa alias Bpk. Kris.

Viktor ernický, originaire de Trenčín et diplômé de l’Académie des arts du spectacle Janáček, présentera l’œuvre de son auteur PLI au Sziget, où il se produira seul avec 22 sièges de conférence. ernick a reçu le grand prix de la plate-forme de danse tchèque pour sa performance et a attiré l’attention à l’étranger avec son concept particulier de la danse moderne.

Un nouveau cirque a également été associé au Sziget au fil des ans. La scène du Cirque du Sziget, qui peut accueillir jusqu’à un millier de visiteurs, présentera des performances époustouflantes des principales compagnies de cirque du monde entier sur Freedom Island. Ils seront menés, par exemple, par le Cirque la Compagnie, la Compagnie Cabas de France ou la Canadian Barcode Circus Company.

Programme complet scène électronique

Suite au programme de scène Colosseum annoncé précédemment, qui créera cette année une scène unique à 360 ° pour la musique électronique, les organisateurs ont maintenant publié le programme complet de TicketSwap Dance Arena, qui mettra en vedette les noms les plus excitants du moment. scène électro. L’immense tente de fête sous la bannière curatoriale d’Elrow, Q-Dance et d’autres groupes promotionnels européens vise, avec sa programmation et ses visuels uniques, à devenir la scène la plus visitée pour tous les fans de techno, trance house et EDM sur Sziget. Pendant le festival, Alan Walker apparaîtra sur scène avec son hit Faded ou star de longue date de la danse et de la house music Steve Aoki, qui a travaillé avec des stars telles que Linkin Park, Iggy Azalea et Fall Out Boy tout au long de sa carrière.