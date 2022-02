des rafales de plus de 100 km/h sont attendues

Alors que l’Italie se prépare à une vague de intempéries hivernales, qui apportera également beaucoup de neige à basse altitude, les effets de la perturbation imminente se font déjà sentir en France.

Le système de perturbation intense approche en fait du point de congélation pâturageset avant d’atteindre le pays nous provoquerons à travers la France mauvais temps sévère, avec gel, neige et vents très forts.

Presque tous les pays sont dans Attention et le mauvais temps frappe déjà certaines zones avec des pluies et des neiges persistantes et localement intenses dans les Pyrénées, dans le Massif central et dans le secteur des Alpes françaises, où les flocons atteignent des altitudes très basses.

En deuxième partie de journée, les précipitations toucheront la quasi-totalité de la France, à l’exception de la Corse et de certaines parties de la Provence. Les pluies les plus abondantes sont attendues dans le nord du pays.

Les vagues de mauvais temps s’accompagnent également de vents très violents, avec tempête de vent qui localement peut atteindre 90-100 km/h. Une forte rafale de vent est également attendue dans la ville Parissurtout le samedi soir, mais les plus violents sont attendus sur la côte surplombant le détroit, où ils peuvent être enregistrés rafales jusqu’à 100 – 120 km par heure.

Entre dimanche et lundi, des perturbations frapperont l’Italie, où elles apporteront une vague de mauvais temps hivernal, mais la pluie et la neige seront toujours là également en France. En particulier, des pluies sont attendues principalement dans le secteur sud-ouest du pays, tandis que de la neige peut survenir débordement surtout dans le relief oriental qui atteindra une faible altitude.