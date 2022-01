Des politiciens rivaux accusent Macron d’utiliser l’UE pour attirer des voix

Le président français Emmanuel Macron s’est engagé à renforcer l’Union européenne pendant que son pays occupe la présidence du bloc pendant six mois, mais ses rivaux et critiques l’accusent d’utiliser ce poste comme tremplin pour se présenter à la présidence.

Macron s’est longuement entretenu mercredi devant les membres du Parlement européen à Strasbourg, détaillant les priorités de la France pour la présidence tournante de six mois du bloc.

Ses commentaires sont surveillés de près à la maison parce que cette période chevauche l’élection présidentielle française du 10 avril.

Macron, un centriste pro-européen et pro-business, devrait briguer un second mandat et les sondages d’opinion le placent comme le favori.

La présidence française de l’Union européenne fournit une plate-forme possible pour sa campagne, un point qui a été critiqué par les membres de l’opposition française.

Macron a déclaré qu’il souhaitait ajouter des modifications à la charte des droits fondamentaux de l’UE pour la rendre « plus explicite sur la protection de l’environnement et la reconnaissance du droit à l’avortement » dans le but de « insuffler une nouvelle vie » aux valeurs démocratiques européennes.

Faisant écho aux inquiétudes de certains électeurs français, il a également appelé l’UE à installer un salaire minimum « décent » dans tout le bloc et à œuvrer pour réduire les inégalités et lutter contre les discriminations.

Il a déclaré qu’il était temps que l’UE « agisse » pour réaliser ses ambitions environnementales, y compris l’engagement du bloc à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Alors que l’extrême droite française mettait l’immigration et la sécurité au centre de la campagne présidentielle, Macron s’est engagé à resserrer les frontières extérieures de l’Union et à démanteler les réseaux de contrebande.

Il a également demandé à l’UE d’élaborer immédiatement un nouveau plan de sécurité contenant des propositions pour aider à apaiser les tensions avec la Russie. On craint de plus en plus que le président russe Vladimir Poutine ne planifie une invasion de l’Ukraine bien qu’il nie le plan.

« Nous devons nous qualifier pour obtenir la souveraineté, ce qui signifie être plus indépendants de la Russie », a-t-il déclaré.

Un certain nombre de législateurs français ont répondu aux commentaires de Macron avec de nombreuses références à l’élection présidentielle d’avril, suggérant qu’il promeut sa candidature plutôt que de s’inquiéter des questions européennes.

Le député vert français Yannick Jadot, candidat à l’élection présidentielle française, a déclaré à Macron qu’il « avait sans aucun doute fait un grand discours ». […] sauf qu’il avait dirigé la France pendant cinq ans. Il doit être tenu pour responsable… Il entrera dans l’histoire en tant que président de l’inaction climatique.

L’eurodéputé de droite Jordan Bardella, membre du parti d’extrême droite du Rassemblement national de la candidate à l’élection présidentielle française Marine Le Pen, a également pris la parole.

« L’élection présidentielle déterminera l’avenir de la France, mais aussi l’avenir de toute l’Europe. Comment pouvez-vous prétendre unifier l’Europe alors que c’est vous qui avez poussé jusqu’au bout la division en France ? a-t-il demandé à Macron.

« Pour la France et l’Europe, le mandat reste le mandat unique », a ajouté Bardella.

La législatrice de gauche Manon Aubry du Parti rebelle français a critiqué les actions du président Macron comme reflétant « l’arrogance, l’impuissance et l’intrigue ».

« La présidence française (de l’UE) ne doit pas être un tremplin électoral », a-t-il déclaré.

En réponse, Macron a nié que ses ambitions nationales aient joué un rôle dans la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

« C’est une honte de le transformer (parlement) en Assemblée nationale (française) », a déclaré un député européen du parti de Macron, Stéphane Séjourné.

Alors que Macron parlait à Strasbourg, le candidat présidentiel d’extrême droite Eric Zemmour s’est rendu à Calais dans le nord de la France, où de nombreux migrants affluent vers des camps de fortune dans l’espoir de traverser la Manche vers la Grande-Bretagne.

« Calais est le symbole d’un double échec : l’échec de l’UE et d’Emmanuel Macron », a déclaré Zemmour.

L’ancien expert de la télévision, connu pour sa malédiction des immigrés et de l’islam, est considéré comme l’un des principaux prétendants à l’élection présidentielle. Il a déclaré que s’il était élu, il fermerait les frontières de la France avec ses voisins.

Calais « est un symbole de l’Europe qui a complètement renoncé à se protéger de l’invasion des migrants, donc pour moi c’est un symbole dont nous avons besoin pour résoudre ce problème », a déclaré Zemmour.