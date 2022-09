Prague – Les principales agences de presse mondiales AP, Reuters, AFP, DPA et Bloomberg ont également rendu compte des manifestations antigouvernementales de samedi sur la place Venceslas à Prague, où, selon les estimations de la police, 70 000 personnes se sont rassemblées et d’autres médias étrangers ont repris leur couverture. . Ils ont tous commencé leurs rapports par le nombre de participants, et beaucoup d’entre eux ont cité le Premier ministre Petr Fiala et ses propos selon lesquels les manifestations avaient été déclenchées par des forces qui adhéraient à une orientation pro-russe, étaient proches de positions extrêmes et contraires aux intérêts de la République tchèque.

« Environ 70.000 personnes ont manifesté samedi dans le centre historique de Prague contre le gouvernement tchèque, qu’ils accusent de prêter plus d’attention à l’Ukraine déchirée par la guerre qu’à ses propres citoyens », a indiqué le bureau de l’AFP au début de son rapport. Fiala a déclaré aux journalistes que la réunion était organisée par « des personnes pro-russes proches des positions extrémistes » dont les intérêts étaient en conflit avec ceux de la République tchèque, a poursuivi l’agence de presse française, dont le rapport a été tiré, par exemple, un Espagnol. du quotidien monde ou télévision belge RTBF.

Les propos de Fial selon lesquels les organisateurs de la manifestation étaient « pro-russes », proches d’une « position extrémiste » et contre les intérêts de la République tchèque ont été cités, par exemple, par un serveur d’information argentin infobae.

La nouvelle des manifestations d’aujourd’hui a également atteint le monde arabe, par exemple rapportée par les institutions syriennes LÀ. « Plus de 70 000 Tchèques ont manifesté au centre de la métropole tchèque de Prague et ont exigé de ne plus dépendre de l’OTAN et de l’UE », écrit l’agence syrienne en tête du rapport. « Environ 70 000 personnes ont manifesté samedi à Prague contre le gouvernement tchèque. Ils demandent au gouvernement de coalition de faire plus pour arrêter la forte hausse des prix de l’énergie et de s’élever contre l’Union européenne et l’OTAN », a écrit la télévision saoudienne Al-Arabiya, qui, comme le Times of India indien, a publié un rapport de Reuters. , par exemple.

L’agence a également attiré l’attention sur des banderoles critiquant l’adhésion à l’UE et à l’OTAN Bloomberg, dont le serveur albanais Daily News reprend par exemple l’actualité. Bloomberg, ainsi que, par exemple, l’agence allemande DPA, citent également des informations sur les savoirs traditionnels.

« Des dizaines de milliers de manifestants d’extrême droite et d’extrême gauche ont manifesté samedi dans la capitale contre le gouvernement tchèque pro-occidental », écrit l’agence de presse AP. « Les manifestants exigent la démission du gouvernement de coalition conservateur du Premier ministre Petr Fiala, qu’ils ont critiqué pour plusieurs choses, notamment sa politique pro-occidentale. Fiala a déclaré que tout le monde a le droit de manifester, mais ces manifestants expriment des opinions pro-russes qui ne sont pas dans l’intérêt de la République tchèque et de ses citoyens », a écrit l’AP, cité par exemple par le Washington Post.

L’un des journaux les plus lus d’Argentine Clarin a ajouté des informations sur les manifestations d’aujourd’hui à Prague aux nouvelles en ligne sur la guerre en Ukraine avec le titre Des milliers de Tchèques ont protesté qu’ils (le gouvernement) leur accordaient moins d’attention qu’à l’Ukraine. « Environ 70 000 personnes ont manifesté samedi en République tchèque contre le gouvernement, qu’elles accusent de prêter plus d’attention à l’Ukraine déchirée par la guerre qu’à ses propres citoyens », a écrit Clarin. Il a également mentionné qu’une banderole disait « Le meilleur pour l’Ukraine et deux chandails pour nous ».