Des observateurs arrivent pour découvrir de fausses nouvelles

Il a débuté à la rédaction de Paris il y a 14 ans, et est depuis diffusé en français, anglais et arabe. Et depuis septembre 2017, avec le lancement de la chaîne en espagnol, elle est diffusée dans cette langue depuis les salles de rédaction de Bogotá, en Colombie, dans toute l’Amérique latine.

C’est une émission créée à partir de contenus (photos, vidéos, témoignages) envoyés quotidiennement à la rédaction de Paris, par des milliers de collaborateurs amateurs du monde entier, via Facebook, WhatsApp et email. Une équipe de journalistes spécialisés dans la vérification des faits « Los Observadores », vérifie le matériel reçu et sélectionne celui qui peut être publié. Pour cela, trois critères sont pris en compte :

1. Il doit y avoir du matériel visuel qui décrit ce que le collaborateur veut montrer ou rapporter.

2. Afin de connaître les photos, leurs auteurs, ainsi que le lieu et la date de fabrication.

3. Qu’ils portent sur des sujets pertinents pour une région ou un pays. Un phénomène social, pas un problème personnel.

De nombreux observateurs amateurs de tous les coins de la planète collaborent depuis plusieurs années avec le programme, en plus d’être une ressource inestimable pour les journalistes des quatre réseaux, en français, espagnol, anglais et arabe.

plus de fausses nouvelles

L’une des principales missions des chaînes du groupe France Médias Monde (France 24, Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo Doualiya) est de garantir une information certifiée, honnête et équilibrée, une arme contre toutes les formes de fake news. : rumeurs, propagande, manipulation, etc.

Et remplissant cet objectif clair, France 24, à travers l’équipe des Observateurs, vérifie l’information avec une crédibilité douteuse, qu’elle circule sur les réseaux sociaux ou à la demande des téléspectateurs eux-mêmes. Ainsi, dans la diffusion de chaque programme, une certaine information est présentée, qui est ensuite analysée à l’aide des outils et techniques développés par l’équipe du programme, pour en déduire sa vérité ou sa fausseté.

De plus, chaque année, l’équipe « Les Observateurs » de France 24 produit « Dés-informer » (« Truth or False » en anglais, « Info ou Intox » en français et « Fact or fabrication » en arabe), une émission ciblée dans les écoles – dans le cadre des activités d’éducation aux médias auxquelles la chaîne participe – qui présente aux jeunes élèves des exemples de fausses informations en images, décrit les tentatives de désinformation et explique comment identifier les images manipulées.