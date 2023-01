Des négociations avec Poutine pour mettre fin à la guerre sont toujours possibles. Il a commis une grosse erreur en lançant son invasion, a déclaré Macron

Il est toujours possible de négocier avec le dirigeant russe Vladimir Poutine pour mettre fin à l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview à la télévision américaine. A B C. Selon lui, le début de l’invasion a été la grosse erreur du Kremlin.

« Vladimir Poutine est aux commandes et est aux commandes depuis un certain temps. Il connaît les gens. Je pense qu’il a fait une erreur », a déclaré le président Macron dans une interview avant sa rencontre avec le président américain Joe Biden. « N’est-il pas possible de revenir à la table des négociations et de négocier quelque chose ? Je pense que c’est encore possible », a-t-il ajouté.

Entre autres choses, Macron a parlé de sa visite à Washington et du renforcement de la France en tant que plus ancien allié des États-Unis, notamment pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il a également mentionné à quoi ressemblerait, selon lui, une paix idéale entre des pays en guerre. « Une bonne paix n’est pas une paix que d’autres imposent à l’Ukraine. Une bonne paix n’est pas une paix qu’aucune des parties n’acceptera à moyen ou long terme », a-t-il déclaré.

Lors d’une visite aux États-Unis, Macron s’est entretenu avec son homologue américain sur diverses questions, notamment les relations économiques entre les deux pays, les défis de la Chine, de l’Iran et du Moyen-Orient, et la coordination de la meilleure façon de soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

« Je pense que le président Poutine a commis une grosse erreur en déclenchant cette guerre », a déclaré Macron. « Il y a eu un processus politique et diplomatique impliquant la communauté internationale. Et il a décidé par lui-même, sur la base d’un faux récit, que l’OTAN utiliserait l’Ukraine pour attaquer la Russie, ce qui était complètement faux », a-t-il ajouté, ajoutant qu’il s’attendait à ce que Poutine soit rationnel pour négocier la fin de la guerre.

En dehors du président américain Macron lors de sa visite à Washington il a également traité avec des législateurs américains, des représentants du gouvernement et des chefs d’entreprise. Dans sa courte allocution à la Maison Blanche en français, il a mis en avant les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, l’un des slogans de la Grande Révolution française.

« Les démocraties des deux côtés du Pacifique doutent qu’elles soient assez fortes pour faire face aux défis mondiaux, à la fois climatiques et sécuritaires. C’est le destin de la France et des États-Unis de relever ce défi ensemble », a déclaré Macron à Biden.

Biden a déclaré que « les États-Unis ne pouvaient pas demander un meilleur partenaire avec lequel travailler que la France ». « Notre alliance est essentielle à la stabilité dans le monde », a déclaré le président américain.