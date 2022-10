Des jeunes français se déchaînent chez un ami. Après quatre rouges, le jeu est terminé

Le match amical entre les équipes de football des moins de 18 ans de France et de Pologne ne s’est clairement pas déroulé dans une ambiance amicale. Les jeunes du pays du coq gaélique ont récolté quatre cartons rouges en seconde période et le match s’est terminé prématurément. De plus, l’une des expulsions a eu lieu après un coup brutal à la tête.

Les matchs amicaux font partie du tournoi Lafarge Foot Avenir et le match de dimanche entre la France et la Pologne sont déjà en phase finale. La première mi-temps s’est bien passée. Slawinski a envoyé la Pologne en tête, mais Bentoumi et Housni ont fait un revirement pour la France. Cependant, le résultat a été un match nul jusqu’à la pause, lorsque Kozlovsky a égalisé le score à 2:2.

Mais après une pause, de grandes choses ont commencé à se produire. Housni a été expulsé à la 55e minute, Belocian à la 61e, et la Pologne contre neuf adversaires a marqué le but principal à la 70e minute, marqué par Masiak.

La France n’a pas supporté l’évolution défavorable du match, où il fallait s’imposer pour dominer tout le tournoi. Et deux minutes après ce but, Gomis reçoit un autre carton rouge. Tout a culminé à la 75e minute. Darnell Bile frappe d’abord sans discernement son adversaire au sol, et lorsque la victime de son intervention se lève, Bile lui assène un autre coup de poing au visage.

https://twitter.com/D_Givens_/status/1574049687207804929?s=20&t=qEzorqK-g4XPVre-5iQHHw

Après cette intervention antisportive, bien sûr, il y a eu des émeutes sur le terrain, mais ça n’a pas duré longtemps. L’arbitre a donné un carton rouge à Bilem, et comme il ne restait plus que sept Français sur le terrain, l’arbitre a mis fin au match plus tôt. Grâce à une victoire 3:2, la Pologne est devenue le vainqueur du tournoi.

« Pour certains, il n’y aura peut-être pas de retour en équipe de France car il faut qu’ils comprennent ces choses-là. Je punirai les joueurs qui se comportent mal,il a dit selon le journal Courrier quotidien l’entraîneur Bernard Diomède pour France 3.

Les joueurs rencontrés ont reçu trois cartons rouges récemment lors d’un match de Ligue 2. L’arbitre a même dû arrêter le match après avoir été attaqué par un supporter :

TN.cz