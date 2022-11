Des incendies ravagent l’Europe, menaçant la station. L’Angleterre fait face à une chaleur sans précédent

« Je n’ai jamais rien vu de tel. C’est comme la fin du monde », a déclaré à l’AFP Karyn, une habitante de la ville française de Teste-de-Buch, en Nouvelle-Aquitaine, où les autorités ont ordonné une évacuation préventive.

Beaucoup brûlent à proximité de destinations touristiques, par exemple dans la province de Malaga dans le sud de l’Espagne, dans le nord de la Grèce en Crète ou sur la côte sud-ouest de la France. Selon la télévision Euronews, la vague d’incendies de forêt de cette année a éclaté plus tôt que d’habitude en raison de la sécheresse et de la chaleur prolongées, que les experts ont liées au changement climatique.

Avec deux feux allumés France Selon la BBC, environ trois mille pompiers combattaient en Gironde, dont l’un a pris feu près de Bordeaux. Plus de 14 000 personnes ont dû fuir. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a souligné le « superbe courage » des pompiers et a relevé que l’incendie avait englouti une superficie de 10.000 hectares.

« Tout s’est passé si vite. Et le feu. Il était énorme, énorme, énorme », a déclaré à la BBC Manon Jacquart, 27 ans, qui a dû fuir son lieu de travail mercredi. « Je suis inquiet, j’ai peur. J’essaie d’être fort, mais je ne vais pas bien. Je veux oublier cette semaine », a-t-il ajouté.

Christophe Nader, qui s’est lui aussi retrouvé dans un hébergement de fortune près de la Teste-de-Buch avec son gendre, espère toujours rentrer chez lui et sauver son chat. Les deux hommes ont échappé aux flammes avec rien d’autre que les vêtements qu’ils portaient.

Selon les autorités locales, la situation n’est toujours pas propice à cause du vent et de la chaleur. Les météorologues français prévoient des températures allant jusqu’à 41 degrés pour le sud du pays et s’attendent à ce qu’un nouveau record soit établi lundi.

La canicule arrive Espagnol devrait se terminer lundi, même si les températures resteront encore élevées, a indiqué l’agence météorologique AEMET. Même dimanche, les températures dans le pays ont dépassé les 40 degrés, troublant les pompiers qui luttent toujours contre une trentaine d’incendies, dont beaucoup dans des zones montagneuses difficiles d’accès.

L’Institut Charles III relevant du ministère de la Santé a déclaré ce week-end que depuis le début de la canicule en Espagne du 10 juillet à vendredi, 360 personnes étaient décédées dont la cause du décès pourrait être liée à la chaleur accablante.

Dans le sud-ouest de Malaga, un incendie a forcé quelque 2 300 personnes à quitter leur domicile. En quelques jours, les incendies de forêt en Indonésie ont brûlé 14 000 hectares. La situation est pire en Andalousie, dans la région d’Extremadura à l’ouest du pays ou dans la région autonome de Castille-León et en Galice au nord de l’Espagne.

En Estrémadure, les habitants de plusieurs villes sont restés évacués depuis lundi, et beaucoup ont laissé dans leurs ranchs du bétail qu’ils ne peuvent pas nourrir. « Mes 130 ruches sont en feu », s’est plaint un habitant du quartier à la télévision RTVE.

Plusieurs milliers de pompiers combattent également les incendies à travers le pays depuis une semaine le Portugal, où un jeune pilote est décédé vendredi après l’écrasement d’un avion de pompiers. Plus tôt dans la semaine, les pompiers ont retrouvé une femme de 50 ans près d’un champ de maïs brûlé près de la ville de Murtosa, près de Porto, décédée des suites de l’incendie.

Le ministère portugais de la Santé a annoncé samedi que 660 personnes, pour la plupart des personnes âgées, étaient décédées en sept jours, apparemment à cause de la chaleur. Jeudi, ils ont enregistré 47 degrés dans le village de Pinhao, dans le nord du pays. Le record portugais actuel date d’août 2003, lorsqu’il mesurait 47,3 degrés dans le village d’Amareleja, dans le sud-est du pays.

DANS Grèce Depuis vendredi, les pompiers tentent d’éteindre l’incendie, notamment près de la ville de Réthymnon dans le nord de la Crète, dimanche ils l’ont maîtrisé, selon l’agence AMNA. Mais ils restèrent là où le vent menaçait de raviver le feu.

Les incendies font rage dans plusieurs quartiers depuis plusieurs jours Italie, cette semaine les pompiers se battent avec eux, par exemple en Sicile, en Sardaigne, en Toscane ou dans les Pouilles. Un énorme incendie dans une pinède a englouti la station balnéaire de Bibione vendredi, certains touristes fuyant les flammes vers la mer.

La chaleur se déplace alors vers le nord-ouest de l’Europe. Il a émis l’avertissement le plus élevé pour lundi et mardi pour la première fois de l’histoire Grande Bretagneoù ils espèrent battre le précédent record de 2019 (38,7 degrés Celsius).

Les météorologues ont également émis des avertissements contre les températures très élevées dans Allemand et L’Autriche. En Allemagne, la température peut monter jusqu’à 40 degrés Celsius mardi, en Autriche on s’attend à une température maximale de 37 degrés mercredi.