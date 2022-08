Il ne pleut pas du tout, le niveau d’eau ici n’est pas profond. Si ça ne s’arrête pas, je le vois si mal, Jaroslav Kreuz, un agriculteur de Jihlavsk, s’est plaint à TN.cz fin mai, liant et donnant des raisons pour proposer le prix des pommes de terre avec du mauvais vin.

Eh bien, l’engrais a augmenté de 200 %, pour le diesel, il a augmenté de 50 %, il ajouta. En plus de l’assurance maladie, les importations de l’étranger. Les pommes de terre que vous mangez viennent d’Égypte, par exemple, et les pommes de terre que vous mangez viennent de France, d’Allemagne et de Pologne.

Les climatologues ne sont pas bons pour les agriculteurs ou les consommateurs au premier abord. L’été, quand il sera sec et chaud, se lèvera dans le ciel, et à l’horizon de centaines d’années, tout le concept d’agriculture devra changer. Ce qui a fonctionné et fonctionné pendant de nombreuses années ne serait plus là, et les agriculteurs devraient s’adapter aux nouvelles conditions.

Dans 30 ou 50 ans, nous pourrons cultiver des agrumes ici, mais nous ne cultiverons pas de pommes de terre ici, et nous vous laisserons des parulines et des ignames, que nous cultivons traditionnellement ici. L’humidité ne sera pas suffisante pour n montré dans une interview pour Seznam Przvy Polrnk Daniel Nvlt.

Non seulement les pommes de terre, les fauvettes et le Yémen seront touchés, mais aussi la canne à sucre. Il nécessite également une humidité relativement élevée et une résistance aux températures extrêmes, qui sont devenues si typiques ces dernières années.

À l’échelle mondiale, le changement climatique aura non seulement un impact sur l’agriculture, mais réduira également les surfaces habitables en raison de la hausse des prix, ajouté Nvlt.

Les frites seront-elles réservées aux riches ?

Ce ne sera pas comme ça, ce que les agriculteurs sèment dans les champs changera à bien des égards. Les fruits traditionnels peuvent être remplacés par des fruits plus résistants, comme le mil ou le sorgho, qui résistent à la sécheresse et aux températures élevées.

La pomme de terre peut donc être une denrée rare et chère. Dans les rayons des magasins, la situation hors des rayons dans les pays tropicaux, où les pommes de terre et les pommes sont l’un des produits les plus chers du pays, risque de se répéter.

Nous pouvions le boire lentement, mais les croustilles ordinaires dans une telle région étaient relativement chères et un produit exclusif, pour une délicatesse que seuls les chasseurs pouvaient obtenir.

Il en va de même pour les autres plats de pommes de terre, qui ne sont pas aussi populaires et populaires ici que dans notre région. En regardant le prix de ce produit, ne soyez pas trop surpris.