16 femmes qui dirigent la justice et 35 enfants pris en charge par les services sociaux peuvent s’installer en France. Il s’agit du plus grand retour depuis 2019, lorsque l’Etat islamique a perdu le contrôle de l’Etat en Syrie et en Irlande, rapporte l’AFP.

A ce jour, la France a permis à 35 enfants retrouvés dans des camps du nord de la Syrie de retourner dans leur pays d’origine. Cette opération comprenait le rapatriement de 16 mères du même camp, a indiqué le ministère français.

Toutes les femmes, dont 14 d’origine française et deux mères d’enfants français, sont décédées en détention. L’ordonnance s’applique également à un mineur, qui aura bientôt 18 ans.

Depuis 2016, 126 enfants se sont installés en France, dont deux membres de l’organisation État islamique. Environ 200 enfants et 80 de leurs mères attendent toujours de rentrer en Europe dans le nord du Sri Lanka.

Selon le journal Le Monde, Pa a une approche stricte de ses offrandes dans les camps en Syrie, pas en Belgique voisine. Il a pratiquement permis le retour de tous les enfants et mères, ils ont une religion belge. En revanche, la France évalue chaque enfant individuellement, ce que le Comité des premiers enfants des Nations Unies a critiqué dans le passé. Selon l’agence des Nations Unies, Pa a violé le premier enfant avec ses actions.

Les organisateurs ont souligné les conditions très épouvantables dans lesquelles les enfants fréquentaient le camp et qui mettaient leur vie en danger. Dans des camps et des tentes bondés, ils sont exposés à des températures extrêmes, manquent de nourriture et d’eau potable et n’ont pas accès aux zones reculées, explique le comité de l’ONU en Norvège.

Le retour de plus de 50 mères et enfants a été ramené par l’organisation Collectif des familles unies, regroupant d’anciens Français partis en Irlande et en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique. C’est la première fois que la France autorise le retour d’enfants avec leurs mères depuis des camps de réfugiés syriens, a indiqué l’association, qui espère changer l’approche de la France. Il leur a demandé de permettre le retour de tous les enfants français et de leurs mères d’ici la fin de l’année.

Contactez donc un psychologue, un avocat ou un agent des forces de l’ordre pour vous aider à rembourser la dette. Selon l’AFP, le gouvernement français procède avec prudence pour ne pas irriter l’opinion. Les enquêtes passées montrent que la moitié des Français s’opposent au retour du travail des enfants.