Des factures moins chères grâce au Nigeria ? Bruxelles (et Eni) a préféré le gaz liquéfié

Pas seulement les États-Unis et le Qatar. Dans la course aux sources alternatives d’approvisionnement en gaz de la Russie (risquée par les tensions en Ukraine) pour réduire la hausse des factures énergétiques, la Commission européenne a annoncé que même avec le Nigeria, il y aura bientôt un accord centré sur le GNL, le gaz naturel liquéfié, dont la nation africaine est un producteur majeur.

L’Union européenne et la Nigériane, Margrethe Vestager, a déclaré au vice-président de la Commission européenne, à la suite d’une réunion avec le vice-président nigérian Yemi Osinbajo, à Abuja, « ont reconnu l’importance de la relation énergétique » entre eux et se sont engagées à « explorer toutes les options pour un plus grand approvisionnement en gaz. » nature liquide du Nigeria à l’UE. Une réunion technique aura lieu prochainement », a-t-il ajouté.

Le Nigeria est l’un des pays producteurs de pétrole et de gaz avec les marges de croissance les plus élevées au monde, selon les estimations de certains experts. Bien sûr, les multinationales de ce secteur se sont concentrées sur les réserves africaines, dont Eni, qui détient entre autres une participation de 10,4 % dans Nigeria Lng, un consortium qui comprend, outre le groupe italien, également le néerlandais Shell, le français Total et l’État entreprises énergétiques Nigérian, Nnpc.

Consortium exploite la plus grande usine de gaz naturel liquéfié d’Afrique, expliqueActequi est située sur l’île de Bonny et qui a une « capacité de production de 22 millions de tonnes de GNL par an, soit l’équivalent d’environ 35 milliards de mètres cubes de gaz d’alimentation par an », écrivez Eni seul. En décembre 2019, le géant italien a signé un accord avec ses partenaires pour augmenter encore la production de l’usine d’ici 2024 : « Avec cette extension (l’usine nigériane, ndlr) elle deviendra l’un des principaux hubs GNL au monde et nous permettra de mieux exploiter la ressource en gaz liés qui sont abondants dans ce pays », a expliqué Eni sur son site internet.

Par conséquent, un éventuel accord entre l’UE et le Nigéria serait une excellente nouvelle pour cette expansion. Les discussions entre les autorités de Bruxelles et de Lagos semblent aller bon train. Au cours de sa mission au Nigeria, Vestager a également annoncé un paquet européen de 820 millions d’euros pour soutenir l’économie numérique des pays africains jusqu’en 2024. Un tel soutien, selon un communiqué de Bruxelles, contribuera à renforcer la connectivité sécurisée, à numériser les services publics, à soutenir l’entrepreneuriat et développer les compétences numériques, tout en promouvant une approche anthropocentrique et un cadre de gouvernance démocratique pour la technologie.