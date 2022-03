Des étudiants montrent comment vivre dans une pièce de 9 mètres carrés en France

L’étudiant a souligné que c’était assez d’espace pour lui car il a décrit qu’il était petit. Dans son placard, par exemple, elle a des vêtements, des chaussures, des sacs et en haut, elle a d’autres objets personnels qu’elle utilise rarement. Dans le cas de la table, une partie l’utilise pour exercer ses fonctions et l’autre partie l’utilise comme salle à manger.

« Je suis petit, c’est assez d’espace pour moi (…) petit, mais très bon », a déclaré Grecia. La vidéo a recueilli plus de 7 millions de vues et plus de 686 000 « j’aime ».

«Il y a plus d’exigences, mais ce sont les plus élémentaires. Il doit y avoir quelqu’un à l’université en charge de ce type de programme. Tous les étudiants ne peuvent pas postuler, ils font un filtre interne, une fois qu’ils ont choisi un candidat ils vous donnent un cours de français, car une fois que vous êtes ici, le diplôme est 100% en français », a expliqué le jeune étudiant. En outre, une sélection nationale de ces candidats a été effectuée, où une série de tests a été réalisée à nouveau pour eux qui a été réalisée pendant un an et dans leur lot, ils ont donné 128 bourses.