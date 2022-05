Des entreprises américaines et françaises fourniront du combustible nucléaire à Temelín

Prague – À partir de 2024, l’américain Westinghouse et le français Framatome fourniront du combustible nucléaire à la centrale nucléaire de Temelín. Le carburant russe de TVEL, appartenant à la société holding d’État russe Rosatom, est désormais utilisé. La livraison prendra environ 15 ans. La valeur du contrat se chiffre en milliards de couronnes, a déclaré à CTK le porte-parole en chef du groupe CEZ, Ladislav Kriz.

Trois soumissionnaires, à savoir Framatome, TVEL et Westinghouse, ont participé à l’appel d’offres lancé par EZ en avril 2020. « En raison de la diversification, deux fournisseurs ont finalement été sélectionnés afin que le groupe CEZ puisse assurer de manière fiable un approvisionnement durable en piles à combustible pour la future centrale nucléaire de Temelín. réacteurs, minimisant ainsi le risque d’une éventuelle coupure d’approvisionnement », a déclaré Kříž.

La société russe TVEL est le fournisseur de combustible nucléaire de la deuxième centrale nucléaire tchèque de Dukovany. Elle a un contrat de carburant jusqu’à la fin de la vie de la centrale de Dukovany. Il n’y a pas d’autres producteurs de combustible pour le réacteur russe VVER de 440 mégawatts.

Westinghouse, avec son usine de production en Suède, a fourni du carburant à Temelín pendant dix ans après son lancement. Framatome est le seul producteur basé dans l’Union européenne qui alimente en combustible la plupart des centrales nucléaires d’Europe de l’Ouest.

Westinghouse Electric Company s’occupe de la conception, de la construction, de la gestion, de l’entretien et de la maintenance des centrales nucléaires ainsi que de la production et de l’entretien des principaux composants nucléaires. Il opère actuellement dans 19 pays. Il a demandé la construction de la cinquième unité nucléaire à Dukovany.

Framatome participe à la conception des tranches nucléaires, à la conception, à la maintenance et à l’installation des composants des centrales nucléaires, fabrique le combustible nucléaire et fournit les systèmes de mesure et de contrôle. Il est le fournisseur de 380 réacteurs dans le monde.

Depuis le début de l’année, la centrale électrique de Temelín a produit 5,3 térawattheures d’électricité et représente environ 20 % de la consommation annuelle d’électricité de la République tchèque. L’année dernière, les centrales nucléaires de Dukovany et de Temelín ont augmenté leur production de 3 % en glissement annuel, atteignant la deuxième production la plus élevée depuis leur mise en service. Ils représentent 36,6 % de la production totale d’électricité de la République tchèque, ce qui en fait le plus grand producteur d’énergie. Ils fournissent 30,73 térawattheures (TWh) d’électricité au réseau de transport.

À la mi-mars, le PDG de CEZ, Daniel Bene, a déclaré que l’approvisionnement en soi-disant assemblages combustibles était différent à Dukovany et à Temelín. Le stock est plus élevé à Dukovany, depuis environ trois ans, Temelín a un stock depuis environ deux ans. Selon Bene, le carburant pour Dukovany est spécifique, la capacité de fournir certains produits auprès de fournisseurs autres que la Russie n’est pas si élevée, a-t-il déclaré. Selon lui, le carburant de Temelín est plus facile à remplacer par du carburant de fabricants non russes.

CEZ s’approvisionne en carburant auprès de TVEL pour Temelín depuis 2010, après avoir utilisé du carburant Westinghouse pendant une dizaine d’années depuis la mise en service de l’usine. Au printemps 2019, Temelín a de nouveau testé le carburant de Westinghouse Electric Sweden par petits lots.