Des écouteurs Apple trahis par des voleurs. Maintenant, signalez l’emplacement actuel des troupes russes

La position exacte des unités militaires est l’un des faits les plus secrets. Il n’est pas difficile de deviner pourquoi. Si l’on connaissait l’emplacement d’un soldat, on pouvait le surveiller pendant longtemps, en déduire la situation, prédire son prochain mouvement et, si nécessaire, les coordonnées pourraient être utilisées pour des attaques ciblées avec précision.

Les forces d’invasion russes ont eu un certain nombre de problèmes techniques en Ukraine depuis le début de l’agression militaire. Par exemple, la communication cryptée ne fonctionne pas pour eux, alors ils appellent la direction à l’aide de téléphones portables. Cela pouvait être facilement intercepté et les services de renseignement ukrainiens ont ainsi obtenu non seulement des données de localisation, mais également une grande quantité de documents de compromis dans lesquels des soldats russes ont même avoué des crimes de guerre.

Mais les téléphones portables ne sont pas les seuls appareils intelligents qui révèlent leurs emplacements secrets. anglais tous les jours Temps ont signalé un cas étrange où la divulgation s’est produite à l’aide d’écouteurs intelligents sans fil.

Espion miniature

Lorsque l’homme d’affaires ukrainien Vitaly Semenets a découvert que des braqueurs russes avaient cambriolé son appartement, ils ont également volé, selon lui, un accessoire discret. Deux pièces, en fait : les écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple.

Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro.

Ces écouteurs ont fonctionnalité relativement nouvelle pour retrouver des écouteurs égarés, perdus ou volés. Et ce ne sont pas seulement quelques bips qui seront activés lors de l’activation dans l’application mobile. Les appareils Apple – y compris les AirPods – peuvent être localisés à distance à l’aide de la fonction Localiser dans iCloud.

Les mini écouteurs n’ont pas de récepteur GPS ni la possibilité de diffuser sur le réseau cellulaire. Apple utilise un réseau d’autres produits, notamment l’iPhone, pour le détecter. Si un iPhone à proximité capte une diffusion Bluetooth à partir d’un appareil perdu (par exemple, un casque), il envoie cette information aux serveurs d’Apple avec son propre emplacement.

Ainsi, lors de la connexion, Semenec a découvert que ses écouteurs de Hostomel avaient voyagé jusqu’à Gomel, qui est situé en Biélorussie. En raison des circonstances, bien sûr, il ne les a pas recherchés, mais il a continué à suivre leur emplacement via l’application.

« Grâce à la technologie, je sais maintenant où sont mes AirPods. Des orcs russes les ont volés dans ma maison à Hostomel », a écrit l’homme d’affaires ukrainien Vitaly Semenets sur Instagram.

Grâce à cela, il a pu déduire les mouvements des unités militaires. Il a de nouveau quitté la Biélorussie pour l’Ukraine dans la ville de Belgorod. Cela correspond à une nouvelle phase de la guerre en Ukraine, où la Russie veut se concentrer sur l’est.

Les soldats oublient la vie privée

Ceci est un autre exemple de la façon dont la technologie moderne interfère avec les attentes normales en matière de confidentialité de manière inattendue. Même si l’armée est l’un des utilisateurs actifs de la technologie moderne, en particulier avec la nouvelle électronique, c’est souvent l’armée qui poursuit et éteint les « incendies » inattendus concernant les fuites de données inattendues.

Les applications de santé et de remise en forme gagnent en popularité et nombre d’entre elles collectent des données qui peuvent être utilisées pour suivre les habitudes de chaque soldat. Ces informations peuvent être utilisées par l’ennemi pour cibler des individus ou des groupes de soldats spécifiques. Cela s’est produit, par exemple, en 2018, lorsque l’application populaire Strava a publié des cartes avec des itinéraires fréquents anonymisés.

Il ne leur est probablement pas venu à l’esprit qu’ils annonçaient en fait la position de la base militaire. Un certain nombre de soldats utilisent l’application pour leur formation personnelle. Bien qu’eux-mêmes ne se vantent pas de leurs opérations quotidiennes sur le réseau, l’application le fait pour eux. Et avec un tel détail qu’il était possible non seulement de lire avec précision la position de la base militaire à partir de la ligne tracée, mais aussi de déduire exactement où se trouvait le vestiaire avec douche, où la plupart des soldats sont partis après l’entraînement.

Les soldats américains sont les protagonistes d’un autre problème : ils écrivent des informations sensibles dans des « applications de mémorisation » afin de pouvoir les manipuler pour des tests réguliers. Une collection de cartes d’examen peut être téléchargée par n’importe qui sur le site Web, comment Afficher chercheur Foeke Postma du groupe Bellingcat.

Cela servira-t-il de preuve ?

Les montres intelligentes qui peuvent être utilisées pour mesurer la fréquence cardiaque gagnent également en popularité. Cette information peut être utilisée par l’ennemi pour déterminer quand un soldat est stressé ou fatigué. De plus, les données peuvent également être utilisées rétrospectivement. En 2019, grâce à ses enregistrements horlogers, il est reconnu coupable de puni double meurtre. Les enquêteurs ont trouvé des traces sur sa montre Garmin Forerunner, indiquant qu’il avait soigneusement planifié l’assassinat.

Il est nécessaire de veiller à ce que les éléments de preuve générés sur les différentes scènes de crime dans toute l’Ukraine soient conservés et vérifiés. Beth Van Schaack, avocate

Par conséquent, la question se pose de savoir s’il sera possible d’utiliser des preuves similaires dans des affaires d’enquête et d’éventuels litiges avec des unités d’invasion russes, ou même avec des soldats individuels. C’est maintenant en Ukraine équipe d’enquête, qui recueille les preuves. En plus des récits de témoins oculaires, ils disposent d’une quantité sans précédent de preuves électroniques en temps de guerre : appels téléphoniques, vidéos et métadonnées.

« Il est essentiel pour l’intégrité des données historiques de documenter ces crimes. Il est important de veiller à ce que les preuves qui apparaissent sur diverses scènes de crime à travers l’Ukraine soient préservées et vérifiées. » il a déclaré Beth Van Schaack, avocate et Ambassadeur des États-Unis auprès de Global Crime Investigation.

S’il peut sembler que les crimes de guerre soient évidents et donc clairement démontrables, la réalité d’une telle enquête est plus complexe. En temps de guerre, il ne s’agit pas seulement d’actes répréhensibles individuels, il s’agit également d’enquêter sur qui est responsable du crime.

« Il peut s’agir d’un cas où le commandant, ou le commandant en chef, est responsable. Des cas comme celui-ci peuvent atteindre des responsables politiques et militaires de haut rang, ce qui rend beaucoup plus difficile l’enquête et les poursuites », a déclaré Clint Williamson, un ancien ambassadeur des États-Unis pour le crime, la guerre.