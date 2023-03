Des dizaines de personnes sont mortes, des vols se sont écrasés, l’électricité a été coupée. Les États-Unis connaissent un hiver extrême

Le nombre de victimes de conditions hivernales extrêmes aux États-Unis est passé à 48 lundi, a rapporté l’AP. La chute dans l’État de New York, durement touché, a enregistré 27 décès, soit dix de plus que prévu dimanche.

Une tempête hivernale généralisée causée par une bouffée d’air du nord de l’Arctique a touché de grandes parties des États-Unis depuis vendredi. Le week-end, il provoque des coupures de courant dans les foyers et en un mois du millénaire, il perturbe un monde rempli de nombreux Américains.

L’étendue des incendies est sans précédent ou a asséché une zone s’étendant des Grands Lacs à la frontière avec le Canada jusqu’au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique, a rapporté l’agence de presse AP.

Environ 60% de la population américaine reçoit une sorte d’avertissement hivernal. Les températures ont chuté sous la normale des Rocheuses aux Appalaches.

Selon le serveur FlightAware, plus de 1 700 avions ont été détruits aux États-Unis dans la seule journée de dimanche après-midi. La pleine force de la tempête a frappé Buffalo, où une combinaison de vents d’ouragan et de neige a paralysé même la force de l’unité survivante.

La gouverneure de l’État, Kathy Hochulov, a déclaré que tous les camions de pompiers de la ville avaient été retirés dimanche. Les vols locaux peuvent être fermés jusqu’à demain matin conformément aux réglementations locales. Selon le National Weather Service (NWS), il y avait 109 centimètres de neige à l’aéroport à 07h00 heure locale dimanche.

MONTRE: #BNNUS Rapport. Aux États-Unis, une violente tempête monstre a fait au moins 24 morts. La tempête a piégé de nombreuses personnes à l’intérieur de leurs maisons avec des congères et a coupé l’électricité à des millions de foyers et d’entreprises. #NOUS #Environnement #Social https://t.co/4R9joZp9e0 25 décembre 2022 à 20:04 pspvek archivé : 26 décembre 2022 à 8:14

Boue a interrompu l’alimentation électrique de l’État du Maine à Seattle, mais l’erreur était réparable, et selon le serveur poweroutage.us, il y avait moins de 200 000 clients sans électricité dimanche après-midi, contre un pic de 1,7 million.

Ces derniers jours, des décès liés à la maladie ont été signalés à travers les États-Unis, dont 100 à New York et 10 dans l’Ohio. Six automobilistes sont morts dans des accidents dans les États du Missouri, du Kansas et du Kentucky. Au Canada, cinq personnes sont mortes et 36 personnes ont été blessées samedi dans un accident d’autobus sur une autoroute de la province de la Colombie-Britannique.

Serveurs du New York Times suggèrent que l’intensité de la neige à long terme sera liée à la chasse causée par le changement climatique. Il en va de même pour les fluctuations extrêmes de température et les records de neige que les États-Unis ont connus ces derniers jours.

Temps extrêmes au Japon

Ces derniers jours, même le Japon a eu un rêve fort. L’hiver extrême a coûté la vie à au moins 17 personnes et fait 90 morts. Cela a été rapporté par l’agence CNA. Plus de 10 000 ménages restent sans électricité dans la nation insulaire.

Selon CNA, plusieurs personnes sont tombées au sol en déneigeant le toit et se sont rapidement couvertes de neige. Sa mort a été causée par un accident de la route.

Le service météorologique a averti que même dans les régions du nord et sur la côte du Japon, jusqu’à 80 centimètres de neige pourraient tomber pendant le blizzard. Il y a un quart de neige dans le nord du pays au lieu de la moyenne annuelle.

Lundi après-midi, heure locale, son personnel avait enregistré 30 blessés graves et 50 blessés légers. Selon les autorités japonaises, les services ferroviaires et aériens ont été interrompus dans le nord du Japon, et les transports dans les régions du centre et de l’ouest ont également connu des problèmes.