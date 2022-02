Des dizaines de caméras pour arrêter les passeurs dans la Manche – TOP ONLINE

Des caméras de surveillance seront installées à plus de 20 endroits le long de la côte nord de la France pour empêcher les migrants de traverser la Manche vers le Royaume-Uni. Les caméras ont été financées avec de l’argent que le Royaume-Uni a donné à la France pour une protection plus efficace des frontières sur la côte, a rapporté la chaîne de télévision BFMTV. Des caméras installées sur les routes proches du littoral sont censées permettre la recherche des passeurs et de leurs véhicules ainsi que la reconnaissance des plaques d’immatriculation dans le cadre du projet « Terminus ».

Les images des caméras seront utilisées par la police et le public, par exemple pour lutter contre le vandalisme, mais ne sont pas disponibles au Royaume-Uni. Une cinquantaine de caméras, chacune à quatre têtes, entreront en service entre Montreuil et Calais d’ici le milieu de l’année, rapporte le journal « La Voix du Nord ». Le coût total est inconnu.

Le maire se sent une arme de la politique migratoire britannique

La municipalité a également critiqué l’installation de la caméra, qu’elle a dû approuver. La maire de Merlimont, Mary Bonvoisin Alves Dos Santos, a évoqué l’acte hypocrite dans une interview à BFMTV. Ce serait mieux si l’argent était donné aux aides qui ont sauvé les gens des ennuis en mer lors des traversées en petites embarcations. « J’ai l’impression que nous sommes une arme de la politique migratoire britannique. » En même temps, rien n’est fait pour offrir un logement convenable aux enfants, aux femmes et aux hommes.

Pendant des années, des migrants ont tenté de pénétrer en Grande-Bretagne à partir de camps de fortune dans le nord de la France. Comme le tunnel du canal et les camions qui le traversent sont mieux protégés, les traversées de bateaux dangereuses ont augmenté, triplant l’année dernière. En novembre, 27 personnes sont mortes dans le naufrage d’un navire. Le gouvernement britannique est une épine dans le pied des gens qui viennent. La principale promesse que les Brexiteers ont faite pour le moment après avoir quitté l’UE est de prendre le contrôle de leurs propres frontières.